Quinzena violenta no ES: um homicídio a cada 8h, em média

A primeira quinzena de outubro, no Espírito Santo, foi marcada pela violência, com registros de tiroteios, ataques a viaturas das polícias e homicídios. Em 15 dias, foram contabilizados 45 homicídios, o que leva a uma média de uma ocorrência fatal a cada oito horas, em média.
A capital, Vitória
, lidera os números sangrentos da quinzena, com oito casos, seguida por Linhares (7), Cariacica (5), além de Serra e Vila Velha, com quatro ocorrências, cada cidade.
Somente neste domingo (15) foram cinco homicídios. Um dos mais chocantes aconteceu em Porto de Santana, em Cariacica, onde dois jovens que estavam sendo levados na ambulância do Samu para o hospital, após se envolverem em um acidente de moto, foram executados.