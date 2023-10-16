Leonel Ximenes

Quinzena violenta no ES: um homicídio a cada 8h, em média

Vitória lidera as ocorrências fatais na primeira metade de outubro; cidade do interior vem a seguir

Públicado em 

16 out 2023 às 12:49
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Samu socorreu vítimas de acidente em Flexal II mas ambulância foi interceptada em Porto de Santana
Samu socorreu vítimas de acidente em Flexal II, mas ambulância foi interceptada em Porto de Santana Crédito: Leitor | A Gazeta
A primeira quinzena de outubro, no Espírito Santo, foi marcada pela violência, com registros de tiroteios, ataques a viaturas das polícias e homicídios. Em 15 dias, foram contabilizados 45 homicídios, o que leva a uma média de uma ocorrência fatal a cada oito horas, em média.
A capital, Vitória, lidera os números sangrentos da quinzena, com oito casos, seguida por Linhares (7), Cariacica (5), além de Serra e Vila Velha, com quatro ocorrências, cada cidade.
Somente neste domingo (15) foram cinco homicídios. Um dos mais chocantes aconteceu em Porto de Santana, em Cariacica, onde dois jovens que estavam sendo levados na ambulância do Samu para o hospital, após se envolverem em um acidente de moto, foram executados.
A ambulância foi interceptada pelos criminosos, que mataram os dois jovens. Momentos antes do acidente, em Flexal II, as vítimas gravaram um vídeo na garupa da moto, pilotada por um homem que não foi localizado.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Linhares Segurança Pública Vitória (ES) Violência
