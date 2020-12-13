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Leonel Ximenes

Quer casar pela internet, e sem riscos? Sim, no ES é possível

Por causa da pandemia de Covid, desde abril cartórios estão realizando cerimônias por videoconferência

Públicado em 

13 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casamento pela internet: segurança em tempo de pandemia
Casamento pela internet: segurança em tempo de pandemia Crédito: Divulgação
pandemia de Covid-19 mudou muitos hábitos e rotinas neste ano, inclusive um dos mais importantes da vida de muita gente: o ato de casar. Por causa do risco de contaminação, cartórios no Espírito Santo começaram a realizar cerimônias de união por meio da internet. Mas tem regulamento, claro.
No Estado, a prática foi regulamentada em abril, no auge da pandemia do novo coronavírus, pelos provimentos nº 9/2020 e nº 11/2020. Para que as cerimônias aconteçam, é preciso que haja um contato prévio, em meio remoto, por ferramenta que permita a conexão simultânea com os noivos.
Posteriormente, os noivos deverão assinar um requerimento, comparecendo à serventia acompanhados das testemunhas. Após os trâmites legais, são agendadas data e hora para a celebração, que pode ser feita por videoconferência, com a participação simultânea dos noivos, juiz de paz, registrador, preposto e duas testemunhas.

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Desde abril, o ES registrou 11.142 casamentos, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, mas o Sinoreg-ES, o sindicato dos cartórios, não sabe quantos destes foram virtuais.
Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, com a necessidade do distanciamento social, os casamentos civis passaram a ser realizados, também, de maneira remota. "Essa iniciativa foi fundamental para que muitos casais pudessem seguir com seus planos e oficializar a união. Muitos transmitiram as cerimônias em lives para amigos e familiares", destaca.
E que todos sejam felizes para sempre. E isto pandemia nenhuma há de impedir.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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