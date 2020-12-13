Quer casar pela internet, e sem riscos? Sim, no ES é possível

Casamento pela internet: segurança em tempo de pandemia Crédito: Divulgação

pandemia de Covid-19 mudou muitos hábitos e rotinas neste ano, inclusive um dos mais importantes da vida de muita gente: o ato de casar. Por causa do risco de contaminação, cartórios no Espírito Santo começaram a realizar cerimônias de união por meio da internet. Mas tem regulamento, claro.

No Estado , a prática foi regulamentada em abril, no auge da pandemia do novo coronavírus, pelos provimentos nº 9/2020 e nº 11/2020. Para que as cerimônias aconteçam, é preciso que haja um contato prévio, em meio remoto, por ferramenta que permita a conexão simultânea com os noivos.

Posteriormente, os noivos deverão assinar um requerimento, comparecendo à serventia acompanhados das testemunhas. Após os trâmites legais, são agendadas data e hora para a celebração, que pode ser feita por videoconferência, com a participação simultânea dos noivos, juiz de paz, registrador, preposto e duas testemunhas.

Desde abril, o ES registrou 11.142 casamentos, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, mas o Sinoreg-ES, o sindicato dos cartórios, não sabe quantos destes foram virtuais.

Segundo o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory, com a necessidade do distanciamento social, os casamentos civis passaram a ser realizados, também, de maneira remota. "Essa iniciativa foi fundamental para que muitos casais pudessem seguir com seus planos e oficializar a união. Muitos transmitiram as cerimônias em lives para amigos e familiares", destaca.