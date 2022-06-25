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Leonel Ximenes

Quase 80 celulares são roubados ou furtados por dia no ES

Alta é de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

25 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Celulares recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha
Celulares recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: GMVV/Divulgação
O Espírito Santo acumulou, de janeiro a maio deste ano, 11.928 aparelhos celulares roubados ou furtados, de acordo com levantamento do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a partir de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Isso quer dizer que, nos cinco primeiros meses de 2022, 79 celulares foram levados, todos os dias, de seus donos. Do total, 3.820 foram furtados, ou seja, quando não há emprego de violência no delito.

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Entretanto, em 8.108 situações houve emprego de violência, o roubo, na tomada do celular. São 53 ataques violentos diários, em média, por causa do telefone, que é visto como moeda de troca no crime, seja para o tráfico de drogas, seja para o desmanche de peças, que são vendidas em mercados paralelos.
E esses crimes estão em alta no Espírito Santo. Segundo o levantamento do sindicato, a alta é de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 10.980 ocorrências desses tipos – roubos e furtos dos aparelhos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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