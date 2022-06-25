Quase 80 celulares são roubados ou furtados por dia no ES

O Espírito Santo acumulou, de janeiro a maio deste ano, 11.928 aparelhos celulares roubados ou furtados, de acordo com levantamento do Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a partir de dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
.
Isso quer dizer que, nos cinco primeiros meses de 2022, 79 celulares foram levados, todos os dias, de seus donos. Do total, 3.820 foram furtados, ou seja, quando não há emprego de violência no delito.
Entretanto, em 8.108 situações houve emprego de violência, o roubo, na tomada do celular. São 53 ataques violentos diários, em média, por causa do telefone, que é visto como moeda de troca no crime, seja para o tráfico de drogas, seja para o desmanche de peças, que são vendidas em mercados paralelos.
E esses crimes estão em alta no Espírito Santo
. Segundo o levantamento do sindicato, a alta é de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 10.980 ocorrências desses tipos – roubos e furtos dos aparelhos.