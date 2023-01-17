Quanto custa o aluguel do Kleber Andrade para os jogos de Fla e Flu no ES?

Homenagem ao centenário de Kleber Andrade, ex-presidente do Rio Branco Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação

A empresa responsável por trazer para o Espírito Santo os jogos do Flamengo e do Fluminense contra o Madureira, válidos pelo Campeonato Carioca, está pagando, em cada partida, R$ 24.551,25 pela utilização do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pertencente ao governo do Estado. As informações estão no Diário Oficial do Estado.

JOGOS QUARTA E DOMINGO

REENCONTRO COM O TORCEDOR CAPIXABA

A última vez que o Flamengo jogou no Espírito Santo foi em 2018, quando venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 0. Já o tricolor não visita o Estado desde 2017; coincidentemente a última vez foi em um Fla-Flu, que terminou empatado por 1 a 1. Ambas as partidas foram válidas pelo Campeonato Carioca.

VIAGENS DO GOVERNADOR SEM ATUALIZAÇÃO

O governador Renato Casagrande (PSB) frequentemente realiza viagens para fora do Espírito Santo, seja em compromissos nacionais ou internacionais, para representar o Estado. No entanto, a Transparência parece que não “embarcou” na divulgação dos conteúdos.

OPACO

Isso porque desde julho de 2022 não são publicados, no site da Transparência, a relação de passagens por favorecidos. Por essa relação é possível saber quais agentes públicos viajaram à custa da gestão estadual e quais os valores pagos nas passagens.

NO EGITO

Vale ressaltar que neste ínterim o governador realizou viagens importantes, como em novembro, ao Egito, onde participou da COP 27.

SOBROU PRA ELE

Os atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília, podem agravar a situação jurídica do vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos), preso desde dezembro passado acusado de promover atos antidemocráticos.

SOBROU PRA ELE 2

Fontes ouvidas pela coluna dizem que o parlamentar corre risco de ficar mais tempo preso porque o ministro Alexandre de Moraes tende a não relaxar a prisão de Armandinho agora, no momento em que o ministro do STF aumenta sua cruzada jurídica contra os golpistas bolsonaristas.

SOBROU PRA ELE 3

Outra fonte com amplo trânsito no mundo político e jurídico chama atenção também que o vereador, que foi impedido pelo STF de assumir a presidência da Câmara de Vitória, corre risco de perder também o próprio mandato. Segundo essa liderança, a cassação pode vir pela própria via parlamentar, se não for pelo Judiciário.

ALÔ, DER!

Buracos na rodovia estadual que liga Alfredo Chaves à BR 101 Crédito: Foto do leitor

Buracos, buracos, buracos. A ES-146, que liga Alfredo Chaves à BR 101 (cerca de 11km), pede socorro. Há muitos anos sem passar por uma reforma estrutural, a rodovia estadual está com o piso desgastado e cheio de remendos e buracos. Um perigo!

ALÔ, DER! 2

Outra rodovia que está se deteriorando, cheia de buracos e mato, é a Leste-Oeste, importante ligação do sistema portuário de Vila Velha às BRs 101 e 262. A sensação é de uma rodovia abandonada.

ALÔ, DER! 3

Por falar na Leste-Oeste, cadê o prometido viaduto na interseção da via com a Rodovia Darly Santos? Aliás, a Darly Santos está precisando de passar por uma boa reforma estrutural também

CIDADÃ?

Leitor reclama que está em falta, na Farmácia Cidadã, o remédio insulina Glargina

ROTATÓRIA MAIS SEGURA

Intervenção pedida pelos moradores de Bento Ferreira, em Vitória, a rotatória entre as ruas Chafic Murad e Amélia da Cunha Ornelas teve seu raio expandido, o que tem ajudado a reduzir a velocidade dos veículos.

CALÇADÃO REMENDADO

O calçadão da Praia de Camburi, especialmente na ciclovia, está com “lombadas” naturais, provocadas pela dilatação das estruturas.

RICARDO VIAJANDO FERRAÇO

O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) tem andando muito pelo Espírito Santo, acompanhando áreas que estão sob sua tutela, como a agricultura. Recentemente, foi prestigiar o início da colheita da soja em Montanha, no Norte do ES.

DE OLHO NAS CRIANÇAS

A Prefeitura da Serra está distribuindo nas praias do município pulseirinhas para identificar crianças presentes nos balneários. A intenção é reforçar a segurança e promover o rápido encontro delas com os responsáveis, caso elas se percam.

A PRAINHA ESTÁ EM PAZ

Moradores da Prainha, em Vila Velha, há mais de uma semana respiram mais aliviados e têm dias mais silenciosos após o fim da ocupação dos ruidosos golpistas em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército.

EMPATE TÉCNICO

Em novembro do ano passado, 117.433 passageiros embarcaram no Aeroporto de Vitória e outros 117.466 desembarcaram no terminal. Estes são os dados mais atualizados do terminal.

PRINCIPAIS ROTAS

As principais rotas que saem do Aeroporto de Vitória são em direção a Congonhas (São Paulo), Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Guarulhos (São Paulo), segundo o site Flight Radar.

ALÔ, PATRIOTAS DA PAPUDA!