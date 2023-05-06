Quais as cidades com mais e menos carros no ES?

O Espírito Santo
tem um frota de 1.082.069 automóveis (carros), segundo as informações de março deste ano da Secretaria Nacional de Trânsito. E quais são as cidades com mais e menos veículos deste tipo no Estado?
A liderança está com Vila Velha
. O município canela-verde possui 143.169 automóveis, sendo seguido por Serra (137.217), Vitória (122.463) e Cariacica (96.046).
Já entre os que têm menos carros estão Ponto Belo (1.387), Divino de São Lourenço (1.315) e Mucurici
, lanterna, que tem 1.078 carros.
No caso de Mucurici, há uma situação curiosa. Por lá, a estatística mostra que há um automóvel para cada 5,07 pessoas. Ou seja, dá para colocar a população inteira da cidade nos carros registrados no pacato município de 5.468 habitantes.