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Leonel Ximenes

Quais as cidades com mais e menos carros no ES?

População inteira poderia ser acomodada nos carros registrados no município com menos automóveis no Espírito Santo

Públicado em 

06 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo tem um frota de 1.082.069 automóveis
O Espírito Santo tem um frota de 1.082.069 automóveis Crédito: Divulgação
Espírito Santo tem um frota de 1.082.069 automóveis (carros), segundo as informações de março deste ano da Secretaria Nacional de Trânsito. E quais são as cidades com mais e menos veículos deste tipo no Estado?
A liderança está com Vila Velha. O município canela-verde possui 143.169 automóveis, sendo seguido por Serra (137.217), Vitória (122.463) e Cariacica (96.046).
Já entre os que têm menos carros estão Ponto Belo (1.387), Divino de São Lourenço (1.315) e Mucurici, lanterna, que tem 1.078 carros.
No caso de Mucurici, há uma situação curiosa. Por lá, a estatística mostra que há um automóvel para cada 5,07 pessoas. Ou seja, dá para colocar a população inteira da cidade nos carros registrados no pacato município de 5.468 habitantes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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