Proibida na eleição no ES, Festa do Evangélico está liberada. E mais cara

O show da cantora gospel Fernanda Brum será realizado no ginásio poliesportivo de Baixo Guandu Crédito: Divulgação

Mas a festa ficou R$ 30 mil mais cara em pouco mais de um mês após a data prevista inicialmente para a apresentação da cantora, que seria no dia 28 de setembro. A prefeitura alega que, antes do adiamento do show, Fernanda Brum receberia R$ 140 mil de cachê dos cofres públicos municipais, mas que agora, com a nova data, o novo valor é de R$ 170 mil .

Mesmo tendo como pano de fundo o dia em homenagem aos evangélicos no município do Noroeste do Espírito Santo, o evento desta quinta à noite será uma oportunidade de o prefeito Lastênio Cardoso (MDB), que acabou de ser reeleito, comemorar sua vitória nas urnas.

A propósito, é a quarta vez que Lastênio vai comandar a Prefeitura de Baixo Guandu. E desta vez sua vitória teve um sabor especial para ele, que derrotou o seu maior rival na política local, o também ex-prefeito Neto Barros (PP).

Por causa do tempo chuvoso, a Festa do Evangélico e o show de Fernanda Brum e artistas locais serão realizados em novo local, no ginásio poliesportivo, com capacidade para 3,5 mil pessoas, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.

ENTENDA O CASO

Como mostrou a coluna , a Festa do Dia do Evangélico chegou a ser marcada pela Prefeitura de Baixo Guandu para 28 de setembro, oito dias antes do primeiro turno das eleições municipais e 33 dias antes do Dia da Reforma Protestante, evento histórico que é lembrado com um feriado no município.