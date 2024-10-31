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Leonel Ximenes

Proibida na eleição no ES, Festa do Evangélico está liberada. E mais cara

Prefeitura diz que, por causa do adiamento do evento, cachê da cantora Fernanda Brum para o show desta quinta-feira  (31) passou de R$ 140 mil para R$ 170 mil

Públicado em 

31 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O show da cantora gospel Fernanda Brum será realizado no ginásio poliesportivo de Baixo Guandu
O show da cantora gospel Fernanda Brum será realizado no ginásio poliesportivo de Baixo Guandu Crédito: Divulgação
Agora, pode. A festa do Dia do Evangélico, proibida pela Justiça Eleitoral de ser realizada em pleno período eleitoral, será promovida normalmente nesta quinta-feira (31), feriado municipal em Baixo Guandu. A principal atração será o show da cantora gospel Fernanda Brum.
Mas a festa ficou R$ 30 mil mais cara em pouco mais de um mês após a data prevista inicialmente para a apresentação da cantora, que seria no dia 28 de setembro. A prefeitura alega que, antes do adiamento do show, Fernanda Brum receberia R$ 140 mil de cachê dos cofres públicos municipais, mas que agora, com a nova data, o novo valor é de R$ 170 mil .
Mesmo tendo como pano de fundo o dia em homenagem aos evangélicos no município do Noroeste do Espírito Santo, o evento desta quinta à noite será uma oportunidade de o prefeito Lastênio Cardoso (MDB), que acabou de ser reeleito, comemorar sua vitória nas urnas.
A propósito, é a quarta vez que Lastênio vai comandar a Prefeitura de Baixo Guandu. E desta vez sua vitória teve um sabor especial para ele, que derrotou o seu maior rival na política local, o também ex-prefeito Neto Barros (PP).
Por causa do tempo chuvoso, a Festa do Evangélico e o show de Fernanda Brum e artistas locais serão realizados em novo local, no ginásio poliesportivo, com capacidade para 3,5 mil pessoas, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.

ENTENDA O CASO

Como mostrou a coluna, a Festa do Dia do Evangélico chegou a ser marcada pela Prefeitura de Baixo Guandu para 28 de setembro, oito dias antes do primeiro turno das eleições municipais e 33 dias antes do Dia da Reforma Protestante, evento histórico que é lembrado com um feriado no município.
Entretanto, o Ministério Público Eleitoral ingressou com uma ação que foi acatada pela Justiça Eleitoral, e esta proibiu a festa no período eleitoral. Restou à Prefeitura de Baixo Guandu desmobilizar o evento e remarcá-lo para o dia certo, que é 31 de outubro.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Baixo Guandu MPES MDB Evangélicos Justiça Eleitoral Igreja Evangélica Progressistas
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