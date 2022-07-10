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Leonel Ximenes

Primeiro polo público de cerveja do Brasil será lançado no ES

O município promete vários incentivos para empreendimentos como pousadas, cervejarias e lojas para atender os turistas e visitantes já a partir deste ano

Públicado em 

10 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Polo cervejeiro já tem marca e data para ser inaugurado: 5 de agosto
Polo cervejeiro já tem marca e data para ser inaugurado: 5 de agosto Crédito: Divulgação
O primeiro polo cervejeiro público do Brasil será lançado em Viana em 5 de agosto, Dia Internacional da Cerveja, a partir das 16h, na Cervejaria Else, na zona rural do município. Haverá degustação de cerveja com a participação de cervejarias artesanais do Estado e do Brasil.
O município promete vários incentivos para empreendimentos como pousadas, cervejarias e lojas para atender os turistas e visitantes já a partir deste ano.
O polo vai oferecer condições para a instalação de cervejarias em Viana, que já conta com campo público de plantação de lúpulo e terá o Centro de Formação Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais (Tecnocerva) para formar mão de obra especializada para produção da bebida.

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“O objetivo da implantação do polo cervejeiro é o de aquecer a economia da cidade, gerando mais empregos e arrecadação por meio do turismo de experiência, em que há degustação de sabores diversos, e da economia criativa”, explica o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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