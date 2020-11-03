Pretos e jovens, os que mais morrem em confronto com a polícia no ES

Criminosos têm sido mais audaciosos, e um reflexo disso é o indicador de mortes por confronto com a polícia
. Na comparação de janeiro a agosto de 2019 e de 2020, o número cresceu 16,67%, indo de 24 para 28. E as cidades que lideram esses casos são Cariacica e Vitória, segundo o Observatório da Segurança Cidadã.
Em Cariacica, município com o respaldo de programas federal e estadual de segurança
, já aconteceram sete mortes em confronto, enquanto que em Vitória foram registradas seis. A Serra ocupa a terceira colocação, com quatro ocorrências, e Aracruz vem logo atrás, com três. Têm ainda um caso cada: Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição da Barra, Ibiraçu, Linhares, Marechal Floriano e Pinheiros.
Um dado triste é que a maioria das mortes envolve pessoas que têm idade entre 15 e 29 anos. Dos 28 que morreram nesses confrontos, 21 eram jovens. Dois desses tinham de 30 a 59 anos e os cinco demais não tiveram suas idades computadas. Todos que faleceram eram homens.
Quanto à raça/cor, nove eram pretos; oito, pardos; oito não tiveram informações detalhadas sobre a cútis; e três eram brancos, conforme o relatório disponibilizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
.
Na primeira versão desta matéria, foi informado que o percentual de crescimento de confrontos com a polícia foi de 33% de janeiro a agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2019. Na realidade, o aumento foi de 16,67%.