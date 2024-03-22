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Leonel Ximenes

Presidente da Findes participa de evento com lideranças globais

Representantes de várias organizações internacionais estarão no fórum em Brasília

Publicado em 22 de Março de 2024 às 17:30

Públicado em 

22 mar 2024 às 17:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A presidente da Findes, Cris Samorini, em evento de comemoração aos 65 anos da Findes
A presidente da Findes, Cris Samorini, que deixa a presidência da Findes no final de julho Crédito: Ricardo Medeiros
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, vai a Brasília, na próxima semana, para participar do Women Entrepreneur Forum (We Forum), evento que reúne algumas das maiores lideranças globais. Ela será a única painelista do Espírito Santo.
O evento, nos dias 25 e 26, tem o objetivo de conectar mulheres e gerar oportunidades e vai contar com a participação de executivas e lideranças de mais de 15 países, que compartilharão conhecimento e experiências em sete painéis temáticos.

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Cris Samorini será a mediadora do painel Indústria, na terça-feira (26), às 10h40, na sede da CNI. A lista de participantes da mesa redonda conta com a presidente do Brics Women’s Business Alliance África do Sul, Lebogang Zulu; a diretora e consultora jurídica-chefe, da China National Salt Industrial Group, Dun Yilan; a VP of Agile Transformation da Kraft Heinz Global, Carolina Wosiack; e o CEO para a América Latina da EuroChem, Gustavo Horbach.
“Este é meu terceiro ano consecutivo participando do We Forum e pela primeira vez serei mediadora de um painel. Serão centenas de participantes ao longo de dois dias de programação com painéis compostos, em sua maioria, por mulheres que são referência em temas como indústria, energia, finanças, consumo, inovação e tecnologia”, explica a capixaba.
Cris Samorini deixa a presidência da Findes no final de julho. Ela será substituída no cargo pelo empresário da construção civil Paulo Baraona, o único que registrou candidatura à presidência da Federação das Indústrias.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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