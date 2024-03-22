Presidente da Findes participa de evento com lideranças globais

A presidente da Findes, Cris Samorini, que deixa a presidência da Findes no final de julho Crédito: Ricardo Medeiros

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , Cris Samorini, vai a Brasília, na próxima semana, para participar do Women Entrepreneur Forum (We Forum), evento que reúne algumas das maiores lideranças globais. Ela será a única painelista do Espírito Santo.

O evento, nos dias 25 e 26, tem o objetivo de conectar mulheres e gerar oportunidades e vai contar com a participação de executivas e lideranças de mais de 15 países, que compartilharão conhecimento e experiências em sete painéis temáticos.

Cris Samorini será a mediadora do painel Indústria, na terça-feira (26), às 10h40, na sede da CNI. A lista de participantes da mesa redonda conta com a presidente do Brics Women’s Business Alliance África do Sul, Lebogang Zulu; a diretora e consultora jurídica-chefe, da China National Salt Industrial Group, Dun Yilan; a VP of Agile Transformation da Kraft Heinz Global, Carolina Wosiack; e o CEO para a América Latina da EuroChem, Gustavo Horbach.