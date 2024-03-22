Presidente da Findes participa de evento com lideranças globais

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)
, Cris Samorini, vai a Brasília, na próxima semana, para participar do Women Entrepreneur Forum (We Forum), evento que reúne algumas das maiores lideranças globais. Ela será a única painelista do Espírito Santo.
O evento, nos dias 25 e 26, tem o objetivo de conectar mulheres e gerar oportunidades e vai contar com a participação de executivas e lideranças de mais de 15 países, que compartilharão conhecimento e experiências em sete painéis temáticos.
Cris Samorini será a mediadora do painel Indústria, na terça-feira (26), às 10h40, na sede da CNI. A lista de participantes da mesa redonda conta com a presidente do Brics Women’s Business Alliance África do Sul, Lebogang Zulu; a diretora e consultora jurídica-chefe, da China National Salt Industrial Group, Dun Yilan; a VP of Agile Transformation da Kraft Heinz Global, Carolina Wosiack; e o CEO para a América Latina da EuroChem, Gustavo Horbach.
“Este é meu terceiro ano consecutivo participando do We Forum e pela primeira vez serei mediadora de um painel. Serão centenas de participantes ao longo de dois dias de programação com painéis compostos, em sua maioria, por mulheres que são referência em temas como indústria, energia, finanças, consumo, inovação e tecnologia”, explica a capixaba.