Chapa única: saiba quem será o novo presidente da poderosa Findes

Baraona, que assumirá o cargo em 29 de julho indo até 2028 (quatro anos de mandato), vai substituir Cris Samorini, que foi eleita em 2020 e teve seu mandato prorrogado em um ano devido à pandemia de Covid-19.
O nome de Baraona foi costurado pelas principais lideranças da Findes, que chegaram a um consenso. O ex-presidente da entidade Marcos Guerra, de Colatina, e o empresário Tales Machado, de Cachoeiro, pleiteavam a candidatura, mas foram convencidos a desistir para manter a unidade da federação em torno de Baraona.
Português de nascimento, Paulo Baraona, ex-presidente do Sinduscon
, sempre ressaltou a importância de parcerias entre o poder público e o privado para geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida.