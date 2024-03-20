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Leonel Ximenes

Chapa única: saiba quem será o novo presidente da poderosa Findes

Empresário, que terá um mandato de quatro anos, vai suceder Cris Samorini

Publicado em 20 de Março de 2024 às 19:59

Públicado em 

20 mar 2024 às 19:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Findes agradece os esforços e a persistência da bancada federal capixaba para garantir a viabilização do Contorno do Mestre Álvaro
A sede da Findes na Reta da Penha Crédito: Findes/Divulgação
O empresário da construção civil Paulo Baraona é o futuro presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Atual vice-presidente da entidade, ele foi o único inscrito para a eleição prevista para o dia 25 de abril.
Baraona, que assumirá o cargo em 29 de julho indo até 2028 (quatro anos de mandato), vai substituir Cris Samorini, que foi eleita em 2020 e teve seu mandato prorrogado em um ano devido à pandemia de Covid-19.
Paulo Baraona, presidente do Sinduscon-ES
Paulo Baraona, futuro presidente da Findes Crédito: Sinduscon/divulgação
O nome de Baraona foi costurado pelas principais lideranças da Findes, que chegaram a um consenso. O ex-presidente da entidade Marcos Guerra, de Colatina, e o empresário Tales Machado, de Cachoeiro, pleiteavam a candidatura, mas foram convencidos a desistir para manter a unidade da federação em torno de Baraona.
Português de nascimento, Paulo Baraona, ex-presidente do Sinduscon, sempre ressaltou a importância de parcerias entre o poder público e o privado para geração de emprego, renda e melhoria da qualidade de vida.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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