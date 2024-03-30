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Leonel Ximenes

Prefeitura na Grande Vitória oferece curso de vaqueiro de leite

Serão ministrados conteúdos referentes a cuidados com o gado leiteiro, contenção do rebanho e manejo de bezerros

Publicado em 30 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

30 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O curso é destinado a pecuaristas que querem aprimorar os cuidados com os animais de produção leiteira
O curso é destinado a pecuaristas que querem aprimorar os cuidados com os animais de produção leiteira Crédito: Agência Brasil
Quem quiser se tornar um bom vaqueiro de leite não precisa sair da área urbana para descobrir os segredos da profissão. É que a Prefeitura da Serra, em parceria com o Incaper, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, está oferecendo o curso de “Vaqueiro - Bovinocultura de Leite”, voltado para pecuaristas que querem aprimorar os cuidados com os animais de produção leiteira.
A Secretaria Especial de Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seap) da Serra, promotora do curso, oferece 18. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo telefone (27) 3291-2322 ou presencialmente na sala do Incaper (prédio da Prefeitura da Serra, 3º andar, Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, Serra).
O curso vai de 15 a 17 de abril, na Fazenda Esperança, em Muribeca. Serão oito horas diárias divididas entre aulas práticas e teóricas, das 8h às 17h. Entre os temas que serão abordados estão cuidados com o gado leiteiro, contenção do rebanho e manejo de bezerros.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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