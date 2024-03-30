Prefeitura na Grande Vitória oferece curso de vaqueiro de leite

Quem quiser se tornar um bom vaqueiro de leite não precisa sair da área urbana para descobrir os segredos da profissão. É que a Prefeitura da Serra
, em parceria com o Incaper
, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, está oferecendo o curso de “Vaqueiro - Bovinocultura de Leite”, voltado para pecuaristas que querem aprimorar os cuidados com os animais de produção leiteira.
A Secretaria Especial de Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seap) da Serra, promotora do curso, oferece 18. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas pelo telefone (27) 3291-2322 ou presencialmente na sala do Incaper (prédio da Prefeitura da Serra, 3º andar, Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca, Serra).
O curso vai de 15 a 17 de abril, na Fazenda Esperança, em Muribeca. Serão oito horas diárias divididas entre aulas práticas e teóricas, das 8h às 17h. Entre os temas que serão abordados estão cuidados com o gado leiteiro, contenção do rebanho e manejo de bezerros.