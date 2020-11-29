Poucas&Boas: Coser vai à missa do padre que causou polêmica na eleição

Coser e a mulher na missa do padre Kelder em Itararé Crédito: Luciana Castro

Antes da política, a fé. O domingo de eleição do candidato João Coser começou na Paróquia Santa Teresa de Calcutá, em Itararé, onde ele foi participar da missa acompanhado da mulher e do casal de filhos, inclusive a vereadora eleita de Vitória, Karla Coser. Quem presidiu a celebração foi o padre Kelder Brandão, aquele mesmo que provocou polêmica na missa de domingo passado (22), ao fazer um discurso que foi interpretado por muitas pessoas como uma crítica ao candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) e de apoio ao petista.

Antes da missa deste domingo, o padre, que costuma receber os fiéis na porta da igreja, conversou brevemente com o candidato a prefeito. Na homilia, o sacerdote citou que o eleitor deve ter consciência para escolher bem o futuro gestor da Capital. Embora não tenha citado o nome de Coser na sua pregação, Kelder deu algumas “dicas” aos fiéis: o candidato deve ter uma postura mais humanitária, que queira igualdade e que não seja favorável ao uso de armas. No domingo (15) do primeiro turno, Coser repetiu o ritual e foi também à missa celebrada pelo mesmo pároco.

HARMONIA & DESARMONIA

Capitã Estéfane (Republicanos), vice na chapa de Pazolini, acompanhou a votação do candidato. Ela harmonizou com ele na questionável máscara de acrílico, mas não no tom de roupa. Enquanto ela estava de camisa clara, Pazolini apostou em camisa social azul.

10 ÀS 11h

Pazolini, de número 10, marcou para votar às 10h, mas se atrasou e acabou exercendo sua cidadania às 11h. E a coluna perde uma chance de fazer uma brincadeira legal.

TRADIÇÃO MANTIDA

Max pai, de 83 anos, postou-se desde cedo na entrada do tradicional Colégio São José, no Centro de Vila Velha, para recepcionar os eleitores. Especialmente aqueles que demonstravam intenção de votar no prefeito Max Filho, candidato à reeleição. Com um boné para se proteger do sol quente deste domingo (29), Max pai estava com uma credencial de fiscal do PSDB.

REDUTO DISPUTADO

Embora seja reduto tradicional dos Max, era possível avistar muitos carros no entorno do São José com adesivos do adversário do prefeito, o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos).

CHEGOU DE MARTE?

No mesmo São José, na seção 920, um eleitor, aparentando 30 anos de idade, disse que não sabia quem eram os candidatos e chegou a perguntar, a uma eleitora na fila, o número dos concorrentes e a ideologia de cada um deles.

PINTOU LIMPEZA, PINTOU SUJEIRA

Aqueles abomináveis santinhos de papel desta vez não emporcalharam a maioria dos locais de votação. Mas em alguns locais de Cariacica, infelizmente, ainda havia muita sujeira com propaganda eleitoral.

ESTÁ CHEIRANDO MAL

Mas o entorno de alguns locais de votação de Vitória estava repleto de lixo acumulado. É um assunto que os prefeitos eleitos terão de ter total atenção. Os motoristas de caminhão do lixo são essenciais para a sociedade.

GUARDA-COSTAS

Gilson Daniel, prefeito de Viana e presidente estadual do Podemos, esteve junto do deputado estadual e colega de partido Marcelo Santos durante o voto do candidato Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica.

O MISTÉRIO DA VICE

A vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB) disse à coluna que torce por uma mulher na Prefeitura de Cariacica. Resta saber qual. De um lado, há a candidata a prefeita Célia Tavares (PT). De outro, a vice da chapa de Euclério Sampaio, a Enfermeira Edna (Avante).

CADÊ AUDIFAX?

Fábio Duarte (Rede) foi votar na Serra ao lado de sua família. E sem o prefeito Audifax, seu patrono e mentor.

AZUL NÃO TUCANO

Sergio Vidigal (PDT) adotou a cor azul na hora de votar em sua seção na Serra. Ele usou bastante a cor ao longo de toda a campanha.

ESTÁ CONTIGO E NÃO ABRE

Teve muito eleitor desavisado que se surpreendeu ao se deparar com os supermercados fechados neste domingo. As principais redes fecharam suas lojas por causa do segundo turno.

ROTINA DEMOCRÁTICA

Aliás, é um domingo que não tem cara de eleição, tamanha a tranquilidade. Com sol e calor, a praia foi eleita pela maioria.

LIÇÃO DE CIDADANIA

Dona Magnólia Campos (ao centro) não abre mão de votar Crédito: Divulgação

Dona Magnólia Campos, 92 anos, moradora do Parque Moscoso, em Vitória, nunca decepciona: como faz em todas as eleições, ela foi às urnas neste domingo exercer seu sagrado direito direito de escolha democrática. Dona Magui, como é mais conhecida, dá assim uma lição de cidadania às futuras gerações.

ANALÓGICO E SEM LÓGICA

E o presidente Bolsonaro continua com essa conversa de volta do voto impresso.

ALÔ, PREFEITOS!