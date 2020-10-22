Poucas&Boas: Candidato usa vídeo de 2018 com Casagrande como se fosse de 2020

O vídeo de 2018 "reciclado" pela campanha de Bruno Lamas em 2020 Crédito: Reprodução da internet

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Para alguns candidatos, o sonho de ter o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) é tão grande que vale até repaginar um vídeo de apoio antigo e usá-lo como se fosse atual. É o caso do deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que patina na Serra e ocupa só a terceira posição na pesquisa A Gazeta/Ibope, com 8% das intenções de voto

O material utilizado pelo parlamentar foi produzido e divulgado, na verdade, em 9 de novembro de 2018, quando Casagrande, já eleito governador, visitou-o na Assembleia para tratar sobre investimentos na Serra . Para a peça divulgada como material de campanha, os socialistas serranos só deixaram a parte em que Casagrande agradece por estar com Lamas, pelo apoio dele e por debater os assuntos do município. O deputado, por sua vez, destaca que aprendeu muito com o chefe do Executivo.

Para os desavisados, o vídeo poderia dar a entender que é de 2020. Mas os detalhes foram determinantes para os “Sherlock Holmes” da Serra descobrirem que não o é. Primeiro, Bruno Lamas mudou o penteado e ganhou mais “experiência” na fisionomia. Além disso, Casagrande não usa mais relógio de ponteiro, sendo adepto atualmente das pulseiras inteligentes que informam as horas, calorias perdidas, passos feitos, dentre outros dados para aqueles que correm atrás da vida fit.

Até o próximo caso!

BOLSONARO INAUDÍVEL

Amarildo Lovato (PSL) finaliza suas propagandas na campanha de Vila Velha com uma fala do presidente Jair Bolsonaro ao lado dele. Mas é tão ruim a qualidade do áudio e também tão rápida a fala, que ninguém entende o que é dito. Se bem que Bolsonaro fala cada coisa…

NÃO CHEIRA BEM

Aliás, nesta quarta (21), Bolsonaro, naquelas entrevistas improvisadas, disse, sobre a vacina de origem chinesa, que o povo brasileiro poderia ser “inalado”. A coluna consultou especialistas em finlandês medieval: a maioria acha que ele quis dizer “inoculado”.

CARIACICA MEDICAL CENTER

Mesmo internado por causa da Covid-19, Sandro Locutor (Pros), que disputa a Prefeitura de Cariacica, divulgou seus planos para a cidade. A promessa é de que vai ter plantão 24 horas nos PAs de Bela Vista e de Nova Rosa da Penha.

DE VOLTA À ROTINA

Amaro Neto (Republicanos), que teve teste negativo para o novo coronavírus, já está de volta à ativa, tanto no trabalho da Câmara quanto nas ações de apoio aos seus candidatos. Ele tem sido um forte cabo eleitoral de Wanderson Bueno (Podemos), em Viana, e de Sandro Locutor (Pros), em Cariacica, a quem ele se referiu como amigo e desejou rápida recuperação.

VAR DO VAR

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Fabrício Gandini (Cidadania) se sentam lado a lado na Assembleia, mas na disputa em Vitória estão mais distantes do que nunca. Uma prova: a campanha de Gandini se incomodou com o republicano, que afirmou em vídeo que não poderia haver anúncio de concurso para a Guarda Municipal em 1º de janeiro de 2021.

VAR DO VAR 2

A campanha de Gandini reagiu e chamou Pazolini de “despreparado” (um trocadilho com o número 10 do candidato) e lembrou que a lei que trata de gastos por causa da Covid-19 permite seleção para cargos vagos.

RISCO DE INDIGESTÃO

Em resumo: não convidem para a mesma mesa as coordenadoras de marketing das campanhas de Gandini e Pazolini.

JOÃO SEM PT

Enquanto Pazolini e Gandini se engalfinham, João Coser (PT) faz campanha sem qualquer tipo de agressão ou menção aos rivais. Na verdade, a narrativa dele fala sobre ele, seus feitos e suas propostas para melhorar o cenário. E vai caminhando sem qualquer tipo de desconstrução para o segundo turno.

SUBINDO...

Uma das propagandas de Mazinho dos Anjos (PSD) mostra o candidato em Vitória contemplando o que seria um teleférico unindo o Morro da Gamela a São Benedito. Até o momento, tão imaginário quanto o metrô prometido por João Coser (PT).

SUBINDO E DESCENDO...

Neuzinha (PSDB) também prometeu planos inclinados nos morros na Capital.

GILBERTINHO FALOU

Gilbertinho Campos (Psol) deixou de lado o jingle chiclete “E o povo mandou te chamar, e o povo te dizer” e finalmente se apresentou na propaganda eleitoral na TV. Trouxe consigo Munah Malek (Psol), sua candidata a vice, e convidou o público a conhecê-los melhor nas redes sociais.

ERGUEI AS MÃOS

Quem passou nesta manhã desta quinta-feira (22) pela Glória, em Vila Velha, e viu Neucimar Fraga (PSD) rodeado e com a trupe com as mãos erguidas e abertas, até achou que fosse um momento de oração. Mas na verdade era só um vídeo com o ex-prefeito e a turma fazendo alusão ao número dele na urna.

ARNALDINHO PAZ E AMOR

Ferrenho opositor do prefeito de Vila Velha (e candidato à reeleição), Max Filho (PSDB), Arnaldinho Borgo (Podemos) tem preferido evitar os intensos combates que tinha com o alcaide. Em publicações nas redes sociais e na propaganda da TV, prefere falar do que já fez e das suas propostas para a cidade.

TEM CURA, DOUTORES?

Max Filho (PSDB) vai falar, na noite desta quinta-feira (22), sobre investimentos e projetos para a área da saúde. Busca rivalizar com Doutor Hudson Leal (Republicano), candidato também em Vila Velha, e com os Doutores Hércules (MDB) e Rafael Favatto (Patriota), que seguem com Neucimar Fraga.

ELES FAZEM TUDO

Candidatos dizem até que conseguiram um novo imóvel para delegacia de Polícia Civil. É o caso de Domingos Fracarolli (PSDB), na corrida pela reeleição em Castelo.

FALA, COMUNIDADE!

Gorete (Rede) é a única candidata mulher na busca pela Prefeitura de Afonso Cláudio. Nos vídeos em suas redes sociais, usa e abusa de depoimentos da comunidade, que dizem o quanto ela é especial.

ÁGUA NO JACARÉ

Daniel da Açaí (PSDB), candidato à reeleição em São Mateus, só usa um tipo de camisa na campanha. A da famosa marca que tem um jacaré como símbolo e de cor branca. Nas mangas fica o número dele na urna. Se tiver somente uma camisa, a coluna recomenda lavar todo dia, por questões de higiene e para evitar a propagação do novo coronavírus.

ARROCHA DE QUINTA

Reginaldo Quinta (DEM) mostra até criança dançando o jingle dele, com jeitão de arrocha, que tem embalado as ruas de Presidente Kennedy. A candidatura do ex-prefeito ainda aguarda por julgamento da Justiça Eleitoral

QUASE DEUS

Iracy Baltar (Republicanos), na disputa pela reeleição em Montanha, disse que conseguiu o impossível ao “conquistar” a barragem para o município. E discorre sobre a façanha em dois minutos de vídeo.

INOVAÇÃO NA TRANSMISSÃO

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES inovou durante a transmissão do I Fórum Internacional de Inteligência Artificial e Eleições e realizou a primeira live com tradução simultânea das Escolas Judiciárias em todo o país.

ALÔ, ELEITOR!