Porteiros e síndicos de Vitória vão receber treinamento de segurança

Porteiros e síndicos de condomínios de Vitória
vão receber orientações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) com o objetivo de diminuir casos de assaltos e roubos no interior dos prédios, ou mesmo na frente desses edifícios, além de outros crimes.
O treinamento, que será realizado no auditório da PMV
em data a ser definida, consistirá de palestras, cartilhas e vídeos com orientações de como essas pessoas devem agir em situações de potencial perigo à segurança.
"Queremos evitar que pessoas que não residem nos condomínios tenham acesso sem que haja identificação junto ao morador, minimizando a entrada e saída de possíveis criminosos”, explica o secretário municipal da Segurança, Ícaro Ruginski.
O secretário também planeja usar recursos tecnológicos para ajudar síndicos e porteiros no trabalho preventivo de segurança: “Podemos ampliar nosso monitoramento na cidade, proporcionando cada vez mais segurança para os moradores e a todos aqueles que circulam em Vitória”.
"Vamos compartilhar ideias com os profissionais de vigilância, levando esse conhecimento para moradores de outros municípios da Grande Vitória", afirmou o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos). “A ideia é promover uma parceria e, além das orientações, criar mecanismos para colaborar com os condomínios.”