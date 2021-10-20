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Leonel Ximenes

Porteiros e síndicos de Vitória vão receber treinamento de segurança

Objetivo da PMV é diminuir casos de assaltos e roubos no interior e na frente dos prédios,  além de outros crimes

Públicado em 

20 out 2021 às 14:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Videomonitoramento de edifício: capacitação para combate ao crime
Videomonitoramento de edifício: capacitação para combate ao crime Crédito: Divulgação
Porteiros e síndicos de condomínios de Vitória vão receber orientações da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) com o objetivo de diminuir casos de assaltos e roubos no interior dos prédios, ou mesmo na frente desses edifícios, além de outros crimes.
O treinamento, que será realizado no auditório da PMV em data a ser definida, consistirá de palestras, cartilhas e vídeos com orientações de como essas pessoas devem agir em situações de potencial perigo à segurança.
"Queremos evitar que pessoas que não residem nos condomínios tenham acesso sem que haja identificação junto ao morador, minimizando a entrada e saída de possíveis criminosos”, explica o secretário municipal da Segurança, Ícaro Ruginski.

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O secretário também planeja usar recursos tecnológicos para ajudar síndicos e porteiros no trabalho preventivo de segurança: “Podemos ampliar nosso monitoramento na cidade, proporcionando cada vez mais segurança para os moradores e a todos aqueles que circulam em Vitória”.
"Vamos compartilhar ideias com os profissionais de vigilância, levando esse conhecimento para moradores de outros municípios da Grande Vitória", afirmou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). “A ideia é promover uma parceria e, além das orientações, criar mecanismos para colaborar com os condomínios.”

DICAS DE SEGURANÇA A PORTEIROS, SÍNDICOS E MORADORES

  1. Certificar-se de manter fechado o portão para pedestre após entrar ou sair do condomínio;
  2. Apoiar a portaria/síndico na identificação e controle de entrada e saída de moradores, visitantes, entregadores e prestadores de serviço (em veículo ou não);
  3. A entrada de visitantes, prestadores de serviço e entregadores deverá ser precedida de autorização de morador ou do síndico;
  4. Manter os carros e as portas do condomínio sempre trancadas;
  5. Não aguardar táxi, transporte por aplicativo ou carona na parte externa do condomínio.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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