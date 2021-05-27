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Leonel Ximenes

PMVV diz que não permitirá "caminhonaço" bolsonarista em área histórica

Prefeitura promete fazer bloqueio e impedir o acesso de veículos de grande porte à Prainha, neste domingo (30)

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:53

Públicado em 

27 mai 2021 às 18:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha, preservada pelo Patrimônio Histórico Crédito: Carlos Alberto Silva
Um grupo de caminhoneiros do Estado está se movimentando para fazer um "caminhonaço" neste domingo (30), em Vila Velha, “em apoio às famílias capixabas e ao presidente Jair Bolsonaro”. O grupo anunciou que os caminhões vão partir, às 13h, da Rodovia Darly Santos até a Prainha, mas a prefeitura adianta que não vai permitir a entrada desses veículos no Sítio Histórico do bairro.
Segundo nota da PMVV enviada à coluna, será feito um bloqueio para veículos de grande porte com o apoio da Guarda Municipal. “Por se tratar de um sítio histórico, o evento não poderá acontecer, uma vez que nem ônibus de transporte público circulam no local. As manifestações são eventos democráticos, mas serão ordenadas para que não haja transtorno ao patrimônio histórico/cultural municipal e estadual”, diz o texto.
A manifestação está sendo convocada, por vídeo, por Álvaro Luiz, conhecido por “Alvinho”,  presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos de Bens do ES (Sindam-ES). “Meu partido é o Brasil, apoiamos o povo brasileiro”, afirma Alvinho, que foi candidato a vereador em Vila Velha pelo PTB no ano passado. Ele recebeu 538 votos, insuficientes para se eleger.

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O líder da manifestação diz que espera a participação de 30 a 40 caminhões no que chama de “carreata”. Segundo Alvinho, ele já liderou atos semelhantes em favor de Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018, e também na greve da categoria, no mesmo ano, durante o governo do presidente Michel Temer.
Alvinho no vídeo de convocação dos caminhoneiros: ele diz que espera a presença de 30 a 40 caminhões no ato
Alvinho no vídeo de convocação dos caminhoneiros: ele diz que espera a presença de 30 a 40 caminhões no ato Crédito: Reprodução de vídeo
Sobre o presidente da República, Alvinho, de 60 anos, admite que nem todos na sua categoria apoiam o presidente, mas ele tem alguns adjetivos bem peculiares para elogiar seu ídolo político.
“Bolsonaro é um porra-louca, fala o que quer. Não fala bonito, fala a linguagem do meio militar. É um cara do bem”, avalia o caminhoneiro, que diz ter muito orgulho de ter servido ao Exército em 1980.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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