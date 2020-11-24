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Leonel Ximenes

Pazolini e Coser vão à caça de 22.901 votos em Jardim Camburi

Este é o montante que, no primeiro turno, votou em outros candidatos, se absteve ou não votou em ninguém

Públicado em 

24 nov 2020 às 13:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O início do domingo de eleição na Escola Elzira Vivacqua dos Santos, em Jardim Camburi
Eleitores na Escola Elzira Vivacqua dos Santos, em Jardim Camburi, bairro onde Gandini foi o mais vem votado Crédito: Ricardo Medeiros
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) têm uma missão especial neste segundo turno em Vitória: ir à caça de 22.901 votos em Jardim Camburi, o maior colégio eleitoral da Capital, que reúne um total de 33.969 eleitores. No primeiro turno, o deputado obteve 5.965 votos (26,34% dos votos válidos), enquanto o petista faturou 5.103 (22,53% dos votos válidos), sobrando, então, os 22.901 votos em disputa.
A fatia mais desejada é a de Fabrício Gandini (Cidadania), o campeão de votos na região. O parlamentar derrotado, que veio apoiado pelo prefeito Luciano Rezende (Cidadania), teve um total de 6.210 votos, ou 27,42% do total de votos válidos, que foram 22.643. Pesquisa Ibope/Rede Gazeta aponta que tem havido divisão entre as preferências de quem escolheu Gandini.
Outras fatias a serem cobiçadas pelos candidatos em Jardim Camburi são a do Capitão Assumção (Patriota), com 1.809 votos, e a de Mazinho dos Anjos (PSD), com 1.498. O fiel da balança, contudo, é o voto branco, nulo ou abstenção.

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Os votos brancos totalizaram 947 e os nulos, 1.059. A abstenção, por sua vez, ficou no patamar de 9.320 eleitores. Isso significa que são 11.326 votos que não têm donos definidos. E cada um deles terá a missão de engajar o eleitor para que neste domingo (15) aperte o número favoravelmente aos candidatos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Bairro Jardim Camburi Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) João Coser Eleições 2020
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