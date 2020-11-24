Pazolini e Coser vão à caça de 22.901 votos em Jardim Camburi

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) têm uma missão especial neste segundo turno em Vitória: ir à caça de 22.901 votos em Jardim Camburi
, o maior colégio eleitoral da Capital, que reúne um total de 33.969 eleitores. No primeiro turno, o deputado obteve 5.965 votos (26,34% dos votos válidos), enquanto o petista faturou 5.103 (22,53% dos votos válidos), sobrando, então, os 22.901 votos em disputa.
Outras fatias a serem cobiçadas pelos candidatos em Jardim Camburi são a do Capitão Assumção (Patriota), com 1.809 votos, e a de Mazinho dos Anjos (PSD), com 1.498. O fiel da balança, contudo, é o voto branco, nulo ou abstenção
.
Os votos brancos totalizaram 947 e os nulos, 1.059. A abstenção, por sua vez, ficou no patamar de 9.320 eleitores. Isso significa que são 11.326 votos que não têm donos definidos. E cada um deles terá a missão de engajar o eleitor para que neste domingo (15) aperte o número favoravelmente aos candidatos.