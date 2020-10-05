Passageiros fazem abaixo-assinado pelo retorno dos seletivos na Grande Vitória

Ônibus seletivo: sistema foi implantado há 23 anos na Grande Vitória Crédito: Governo do ES

Os ônibus do sistema Transcol voltaram a circular nesta segunda-feira (5) com 100% da frota, inclusive com veículos de ar-condicionado, mas houve um tipo de linha que não voltou: a dos seletivos. Diante desse cenário, passageiros da Grande Vitória se uniram e, em menos de uma hora, colheram mais de 100 assinaturas para que o transporte especial seja restabelecido.

No final da tarde, o número de assinaturas já se aproximava de 500. As assinaturas estão sendo feitas no endereço: https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/governo_do_estado_do_espirito_santo_ceturb_retorno_das_linhas_de_seletivo/?zNzQxrb......Assinada

De acordo com a Ceturb, o sistema seletivo dispõe atualmente de 16 linhas, com uma frota em atividade de 48 veículos. Os dados mais atualizados desse transporte (de fevereiro), cujas tarifas custam R$ 6,35, R$ 6,95 e R$ 7,35, apontam que 140.258 pessoas haviam sido transportadas.

Passageiros temem que os ônibus não voltem a operar por uma alegação de que esse sistema é deficitário. Os seletivos já têm mais de 20 anos no Estado. Esse transporte foi implantado em 1997 diante de uma crescente demanda por um serviço diferenciado, mais rápido e mais confortável.