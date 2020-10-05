Passageiros fazem abaixo-assinado pelo retorno dos seletivos na Grande Vitória

Os ônibus do sistema Transcol
voltaram a circular nesta segunda-feira (5) com 100% da frota, inclusive com veículos de ar-condicionado, mas houve um tipo de linha que não voltou: a dos seletivos. Diante desse cenário, passageiros da Grande Vitória
se uniram e, em menos de uma hora, colheram mais de 100 assinaturas para que o transporte especial seja restabelecido.
De acordo com a Ceturb, o sistema seletivo dispõe atualmente de 16 linhas, com uma frota em atividade de 48 veículos. Os dados mais atualizados desse transporte (de fevereiro), cujas tarifas custam R$ 6,35, R$ 6,95 e R$ 7,35, apontam que 140.258 pessoas haviam sido transportadas.
Passageiros temem que os ônibus não voltem a operar por uma alegação de que esse sistema é deficitário. Os seletivos já têm mais de 20 anos no Estado. Esse transporte foi implantado em 1997 diante de uma crescente demanda por um serviço diferenciado, mais rápido e mais confortável.
O serviço de transporte seletivo é realizado por meio de veículos equipados com ar-condicionado e banco reclinável, com o objetivo principal de atender à demanda do transporte particular e reduzir o número de veículos nas áreas centrais de Vitória para um melhor trânsito e melhor qualidade de vida.