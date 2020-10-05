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Leonel Ximenes

Passageiros fazem abaixo-assinado pelo retorno dos seletivos na Grande Vitória

Ceturb, entretanto, informa que não há previsão para a volta dos ônibus especiais

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:18

Públicado em 

05 out 2020 às 17:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ônibus seletivo: sistema foi implantado há 23 anos na Grande Vitória
Ônibus seletivo: sistema foi implantado há 23 anos na Grande Vitória Crédito: Governo do ES
Os ônibus do sistema Transcol voltaram a circular nesta segunda-feira (5) com 100% da frota, inclusive com veículos de ar-condicionado, mas houve um tipo de linha que não voltou: a dos seletivos. Diante desse cenário, passageiros da Grande Vitória se uniram e, em menos de uma hora, colheram mais de 100 assinaturas para que o transporte especial seja restabelecido.
No final da tarde, o número de assinaturas já se aproximava de 500. As assinaturas estão sendo feitas no endereço: https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/governo_do_estado_do_espirito_santo_ceturb_retorno_das_linhas_de_seletivo/?zNzQxrb......Assinada .
Em nota à coluna, a assessoria da imprensa da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) informa que não há previsão para o retorno do serviço seletivo.
De acordo com a Ceturb, o sistema seletivo dispõe atualmente de 16 linhas, com uma frota em atividade de 48 veículos. Os dados mais atualizados desse transporte (de fevereiro), cujas tarifas custam R$ 6,35, R$ 6,95 e R$ 7,35, apontam que 140.258 pessoas haviam sido transportadas.
Passageiros temem que os ônibus não voltem a operar por uma alegação de que esse sistema é deficitário. Os seletivos já têm mais de 20 anos no Estado. Esse transporte foi implantado em 1997 diante de uma crescente demanda por um serviço diferenciado, mais rápido e mais confortável.

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O serviço de transporte seletivo é realizado por meio de veículos equipados com ar-condicionado e banco reclinável, com o objetivo principal de atender à demanda do transporte particular e reduzir o número de veículos nas áreas centrais de Vitória para um melhor trânsito e melhor qualidade de vida.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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