Paredões à beira-mar vão virar patrimônio natural no ES

Formações naturais que podem ter cerca de 20 milhões de anos, as falésias do litoral de Marataízes
podem ser declaradas como patrimônio cultural, de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico do Espírito Santo.
O projeto foi apresentado pelo deputado Dr. Bruno Resende (UB), que defende a adoção de políticas públicas para preservação desse monumento natural no litoral sul do Estado. “As falésias formam uma paisagem singular, de beleza cênica notável, de alta geodiversidade, com diversos paleoambientes registrados nas rochas, o que requer políticas para promover a conservação e a valorização”, alerta o parlamentar.
Desde dezembro de 2008 as falésias já são declaradas monumento natural pelo município de Marataízes.
“Ambientes continentais, como lagos, rios e leques aluviais, e ambientes costeiros, praias, planícies de rios próximos à foz marinha, são ocorrências geológicas que apresentam alto potencial educativo e para o geoturismo devido às grandes exposições rochosas não vegetadas”, afirma Dr. Bruno.
O PL 340/2023 está em análise na comissão de Justiça da Assembleia Legislativa
. Na sequência será debatido nos colegiados de Cultura, Turismo e Finanças.