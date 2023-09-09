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Leonel Ximenes

Paredões à beira-mar vão virar patrimônio natural no ES

Falésias no litoral sul do Estado podem ter cerca de 20 milhões de anos

Públicado em 

09 set 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

As falésias de Marataízes já são declaradas monumento natural pelo município
As falésias de Marataízes já são declaradas monumento natural pelo município Crédito: Divulgação
Formações naturais que podem ter cerca de 20 milhões de anos, as falésias do litoral de Marataízes podem ser declaradas como patrimônio cultural, de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico do Espírito Santo.
O projeto foi apresentado pelo deputado Dr. Bruno Resende (UB), que defende a adoção de políticas públicas para preservação desse monumento natural no litoral sul do Estado. “As falésias formam uma paisagem singular, de beleza cênica notável, de alta geodiversidade, com diversos paleoambientes registrados nas rochas, o que requer políticas para promover a conservação e a valorização”, alerta o parlamentar.
Desde dezembro de 2008 as falésias já são declaradas monumento natural pelo município de Marataízes.
“Ambientes continentais, como lagos, rios e leques aluviais, e ambientes costeiros, praias, planícies de rios próximos à foz marinha, são ocorrências geológicas que apresentam alto potencial educativo e para o geoturismo devido às grandes exposições rochosas não vegetadas”, afirma Dr. Bruno.
Paredões à beira-mar vão virar patrimônio natural no ES
O PL 340/2023 está em análise na comissão de Justiça da Assembleia Legislativa. Na sequência será debatido nos colegiados de Cultura, Turismo e Finanças.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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