Os (poucos) privilegiados eleitores do ES que poderão votar em outros Estados

O Espírito Santo tem 3.792 eleitores que votarão fora do Estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando isso acontece, poderão votar em trânsito apenas para presidente da República.
Todas as unidades da federação e o Distrito Federal têm pedidos de eleitores, formalmente registrados no Espírito Santo, para o exercício democrático no dia 2 de outubro.
O Estado com mais eleitores capixabas aptos para o voto fora do Espírito Santo é São Paulo, com 855 cadastrados, seguido pelo Rio de Janeiro (835) e Minas Gerais (708). Assim, a liderança fica com unidades que são do Sudeste.
Logo atrás vêm a Bahia, com 310 solicitações, e o Distrito Federal, com 169 registros. Chama a atenção ainda os pedidos vindos do Paraná: 152.
Na parte inferior, estão os estados do Norte do país. Acre (nove) e Amapá (cinco) são os lanternas nas solicitações de eleitores do Espírito Santo. Mas nem por isso deixam de ter sua devida importância no pleito deste ano.