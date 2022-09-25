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Leonel Ximenes

Os (poucos) privilegiados eleitores do ES que poderão votar em outros Estados

Apesar de terem domicílio eleitoral no Espírito Santo,  eles estão aptos a votar em trânsito em todo o país

Públicado em 

25 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urna - confirma
3.792 eleitores do Espírito Santo votarão em outros Estados para presidente Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo tem 3.792 eleitores que votarão fora do Estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando isso acontece, poderão votar em trânsito apenas para presidente da República.
Todas as unidades da federação e o Distrito Federal têm pedidos de eleitores, formalmente registrados no Espírito Santo, para o exercício democrático no dia 2 de outubro.

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O Estado com mais eleitores capixabas aptos para o voto fora do Espírito Santo é São Paulo, com 855 cadastrados, seguido pelo Rio de Janeiro (835) e Minas Gerais (708). Assim, a liderança fica com unidades que são do Sudeste.
Logo atrás vêm a Bahia, com 310 solicitações, e o Distrito Federal, com 169 registros. Chama a atenção ainda os pedidos vindos do Paraná: 152.

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Na parte inferior, estão os estados do Norte do país. Acre (nove) e Amapá (cinco) são os lanternas nas solicitações de eleitores do Espírito Santo. Mas nem por isso deixam de ter sua devida importância no pleito deste ano.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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