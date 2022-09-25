Os (poucos) privilegiados eleitores do ES que poderão votar em outros Estados

3.792 eleitores do Espírito Santo votarão em outros Estados para presidente Crédito: Carlos Alberto Silva

O Espírito Santo tem 3.792 eleitores que votarão fora do Estado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando isso acontece, poderão votar em trânsito apenas para presidente da República.

Todas as unidades da federação e o Distrito Federal têm pedidos de eleitores, formalmente registrados no Espírito Santo, para o exercício democrático no dia 2 de outubro.

O Estado com mais eleitores capixabas aptos para o voto fora do Espírito Santo é São Paulo, com 855 cadastrados, seguido pelo Rio de Janeiro (835) e Minas Gerais (708). Assim, a liderança fica com unidades que são do Sudeste.

Logo atrás vêm a Bahia, com 310 solicitações, e o Distrito Federal, com 169 registros. Chama a atenção ainda os pedidos vindos do Paraná: 152.