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Loenel Ximenes

Obra da orla de Meaípe atrasa e não tem data para ser concluída

Segundo a Prefeitura de Guarapari, governo federal não liberou nenhum recurso sequer no convênio para revitalizar a orla e pavimentar ruas do balneário

Públicado em 

13 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Obra na orla de Meaípe está se arrastando Crédito: Foto do leitor
Amanhã (14), vence o prazo de quatro meses para entrega das obras de revitalização da orla de Meaípe. Esquece: pra variar, está atrasada. E bem atrasada. Segundo a Prefeitura de Guarapari, são duas obras que aguardam repasses do governo federal: além da revitalização, a pavimentação de ruas de um dos balneários mais agitados do verão capixaba.
A solução encontrada pela prefeitura foi pedir à empreiteira aditivos de prazo no contrato. O primeiro, já aceito, tem prazo para agosto. Mas, como não será suficiente, um novo pedido será feito: para dezembro.
A obra de revitalização da orla só está com 23,66% concluída. O convênio tem valor total de R$1.267957,20 com contrapartida de R$ 12.679,97 da prefeitura de Guarapari. O Município informa que já pagou sua parte, mas que nenhum repasse foi feito ainda por Brasília. O convênio vai até 30/11/2022. “Caso o repasse seja realizado logo, o município pretende concluir até o agosto”, diz nota da prefeitura enviada à coluna.

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A segunda obra é de pavimentação de ruas de Meaípe. O convênio é de R$ 1 milhão com contrapartida de R$ 25 mil do município (já quitada). A prefeitura diz que, a exemplo da revitalização da orla, o governo federal não liberou nenhum valor. Só 1% da obra foi realizada. Esse convênio também vai até 30/11/2022. A Prefeitura de Guarapari afirma que se Brasília liberar recurso, a obra será concluída em dezembro.
Enquanto isso, mais uma vez Meaípe corre risco de ter sua orla irreconhecível no próximo verão. Como neste verão que está acabando.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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