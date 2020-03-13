Obra da orla de Meaípe atrasa e não tem data para ser concluída

Obra na orla de Meaípe está se arrastando Crédito: Foto do leitor

Amanhã (14), vence o prazo de quatro meses para entrega das obras de revitalização da orla de Meaípe . Esquece: pra variar, está atrasada. E bem atrasada. Segundo a Prefeitura de Guarapari , são duas obras que aguardam repasses do governo federal: além da revitalização, a pavimentação de ruas de um dos balneários mais agitados do verão capixaba.

A solução encontrada pela prefeitura foi pedir à empreiteira aditivos de prazo no contrato. O primeiro, já aceito, tem prazo para agosto. Mas, como não será suficiente, um novo pedido será feito: para dezembro.

A obra de revitalização da orla só está com 23,66% concluída. O convênio tem valor total de R$1.267957,20 com contrapartida de R$ 12.679,97 da prefeitura de Guarapari. O Município informa que já pagou sua parte, mas que nenhum repasse foi feito ainda por Brasília. O convênio vai até 30/11/2022. “Caso o repasse seja realizado logo, o município pretende concluir até o agosto”, diz nota da prefeitura enviada à coluna.

A segunda obra é de pavimentação de ruas de Meaípe. O convênio é de R$ 1 milhão com contrapartida de R$ 25 mil do município (já quitada). A prefeitura diz que, a exemplo da revitalização da orla, o governo federal não liberou nenhum valor. Só 1% da obra foi realizada. Esse convênio também vai até 30/11/2022. A Prefeitura de Guarapari afirma que se Brasília liberar recurso, a obra será concluída em dezembro.