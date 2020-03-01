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Surpresa em alto-mar

Tubarão ameaçado de extinção morde barco e é pescado por acidente em Meaípe

Tubarão pesava 80 kg e mordeu a borda do barco de um pescador ao ser fisgado, acidentalmente, por uma rede de espera. Como ele estava próximo da costa, para evitar riscos, o pescador o retirou da água

Publicado em 01 de Março de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 12:55
Tubarão mangona é capturado em Meaípe Crédito: Acervo pessoal
Um pescador viveu momentos de tensão na manhã deste domingo (1º) em Meaípe, em Guarapari. Ao puxar para o seu barco de pesca a rede que havia instalado no dia anterior, a 250 metros da praia, ele acabou sendo surpreendido por um tubarão de aproximadamente 80 quilos, da espécie  mangona, que está ameaçada de extinção.
Ao ser alçado, o animal se debateu e chegou a morder a borda do barco. O pescador Fabrício Santana Almeida, que trabalha há 24 anos na região, afirma que é comum este tipo de tubarão aparecer nesta época do ano. Fabrício conta que já viu casos em que pescadores foram mordidos ao tentar tirar tubarões dessa espécie da rede.
Tubarão mangona é capturado em Meaípe Crédito: Acervo pessoal
Eu só tirei ele da água, porque ele tinha ficado muito debilitado para tentar sair da rede e podia representar algum risco, já que ele não tinha forças para voltar para o alto-mar. Meu filho mergulha por aqui, eu pensei nele, revela.
Segundo o pescador, a cada temporada, dois ou três tubarões dessa espécie são puxados por redes de quem atua na região. A rede em que o tubarão foi pescado é do tipo que se instala no dia anterior e o pescador volta no dia seguinte para ver o que foi fisgado. As espécies mais comuns de serem pescadas são as sardas e as cavalas.

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Segundo o Instituto Chico Mendes, o tubarão mangona é uma espécie de grande porte e pode chegar aos 3,2 metros de comprimento. São animais de hábito noturno e, apesar da aparência agressiva, tem comportamento considerado calmo. Ele vive próximo à costa e pode habitar áreas rasas e intermediárias. Eles são nativos das regiões Sul e Sudeste.

PESCA PODE SER CONSIDERADA CRIME

O sargento Telles, da Polícia Militar Ambiental, afirma que mesmo a pesca acidental do tubarão mangona pode ser considerada crime. Segundo ele, os animais da fauna marinha em extinção devem ser soltos da rede e não alçado em embarcações. "Essa espécie tem um baixo poder reprodutivo, lançando poucos ovos, e, por isso, fica mais vulnerável a ser ameaçado de extinção", afirma. 

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