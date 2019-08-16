Tubarão de mais de 200 quilos é capturado em Marataízes

Pescadores pescam animal de mais de 200 kg em Marataízes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Marataízes, tiveram uma surpresa nesta semana, enquanto pescavam a cerca de 50 quilômetros da costa do Litoral Sul do Estado. Eles pescaram um tubarão de mais de 200 kg. Quatro pescadores, que estavam na embarcação Céu Brilhante, de, tiveram uma surpresa nesta semana, enquantoa cerca de 50 quilômetros da costa do Litoral Sul do Estado. Eles pescaram um tubarão de mais de 200 kg.

A convite do Gazeta Online, o biólogo Helimar Rabello, confirmou que o animal é um tubarão e que se trata de uma fêmea. "Aparentemente, é da espécie cabeça-chata e parece que está grávida", disse.

Consultado pela reportagem, o biólogo Luis Felipe Mayorga, afirmou também que, possivelmente, é um tubarão cabeça-chata, de nome científico Carcharhinus leucas.

A PESCARIA

Um dos pescadores, que estava no barco e preferiu não se identificar, contou que eles tentaram laçar o peixe com uma corda, porque o anzol não suportava o peso, e que eles não conseguiram colocar o animal na embarcação em alto-mar. Por isso, precisaram levar até a praia rebocado e amarrado no barco.