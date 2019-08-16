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Cabeça-chata

Tubarão de mais de 200 quilos é capturado em Marataízes

Por conta do peso, o animal precisou ser rebocado até a praia

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2019 às 08:30
Pescadores pescam animal de mais de 200 kg em Marataízes Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Quatro pescadores, que estavam na embarcação Céu Brilhante, de Marataízes, tiveram uma surpresa nesta semana, enquanto pescavam a cerca de 50 quilômetros da costa do Litoral Sul do Estado. Eles pescaram um tubarão de mais de 200 kg.
A convite do Gazeta Online, o biólogo Helimar Rabello, confirmou que o animal é um tubarão e que se trata de uma fêmea. "Aparentemente, é da espécie cabeça-chata e parece que está grávida", disse.
Consultado pela reportagem, o biólogo Luis Felipe Mayorga, afirmou também que, possivelmente, é um tubarão cabeça-chata, de nome científico Carcharhinus leucas.
A PESCARIA
Um dos pescadores, que estava no barco e preferiu não se identificar, contou que eles tentaram laçar o peixe com uma corda, porque o anzol não suportava o peso, e que eles não conseguiram colocar o animal na embarcação em alto-mar. Por isso, precisaram levar até a praia rebocado e amarrado no barco.
O peixe, que foi pescado na madrugada desta terça-feira (13), só conseguiu ser embarcado depois das 17h, já na praia, porque além do peso, o barco não era apropriado para um peixe desse porte. 

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