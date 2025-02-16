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Leonel Ximenes

O show de fotos e prêmios internacionais de um artista capixaba

Evento deste ano recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de vários países

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

16 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Foto premiada com estatueta na categoria Inteligência Artificial
Foto premiada com estatueta na categoria Inteligência Artificial Crédito: Marcelo Moryan
Marcelo Moryan, artista multimídia capixaba, acaba de adicionar mais quatro prêmios à sua coleção no Brasília Photo Show, o maior festival de fotografia da América Latina. O evento deste ano recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de vários países.
O Brasília Photo Show concedeu a Moryan os seguintes prêmios: uma estatueta na categoria "Brasília 64 anos"; uma estatueta na categoria Inteligência Artificial; uma medalha de ouro com uma foto de drone de Guarapari e uma menção honrosa na categoria Inteligência Artificial.
Moryan ganhou medalha de ouro com uma foto de drone de Guarapari
Moryan ganhou medalha de ouro com uma foto de drone de Guarapari Crédito: Marcelo Moryan
Com essas novas conquistas, o artista soma agora três estatuetas e 15 medalhas em sua carreira no festival, consolidando-se como um dos mais premiados na história do evento.
Marcelo Moryan, de 57 anos, também fez história ao se tornar o primeiro artista do festival a ter uma obra escolhida para o Acervo Permanente do Museu de Arte de Brasília (MAB), em 2024.
Marcelo Moryan vai lançar, em julho, sua obra fotográfica
Marcelo Moryan vai lançar, em julho, sua obra fotográfica "Nuances Guarapari" Crédito: Autorretrato
O profissional comemorou a conquista: "Vejo com grande carinho a evolução do meu trabalho. Cada prêmio é um incentivo para continuar explorando novas formas de expressão artística".
O artista está se preparando agora para lançar, em julho, sua obra fotográfica "Nuances Guarapari", um projeto luxuoso que retratará seu olhar sobre a cidade onde mora e pela qual se diz apaixonado. Esta obra promete ser uma celebração visual de Guarapari, captando sua essência através das lentes de um de seus mais dedicados admiradores.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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