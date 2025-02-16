O show de fotos e prêmios internacionais de um artista capixaba

Foto premiada com estatueta na categoria Inteligência Artificial Crédito: Marcelo Moryan

Marcelo Moryan, artista multimídia capixaba, acaba de adicionar mais quatro prêmios à sua coleção no Brasília Photo Show, o maior festival de fotografia da América Latina. O evento deste ano recebeu mais de 10 mil inscrições de fotógrafos de vários países.

O Brasília Photo Show concedeu a Moryan os seguintes prêmios: uma estatueta na categoria "Brasília 64 anos"; uma estatueta na categoria Inteligência Artificial; uma medalha de ouro com uma foto de drone de Guarapari e uma menção honrosa na categoria Inteligência Artificial.

Moryan ganhou medalha de ouro com uma foto de drone de Guarapari Crédito: Marcelo Moryan

Com essas novas conquistas, o artista soma agora três estatuetas e 15 medalhas em sua carreira no festival, consolidando-se como um dos mais premiados na história do evento.

Marcelo Moryan, de 57 anos, também fez história ao se tornar o primeiro artista do festival a ter uma obra escolhida para o Acervo Permanente do Museu de Arte de Brasília (MAB), em 2024.

Marcelo Moryan vai lançar, em julho, sua obra fotográfica "Nuances Guarapari" Crédito: Autorretrato

O profissional comemorou a conquista: "Vejo com grande carinho a evolução do meu trabalho. Cada prêmio é um incentivo para continuar explorando novas formas de expressão artística".