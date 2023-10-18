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Leonel Ximenes

Nova Rua da Lama, em Vitória, será inaugurada sábado (21)

Famosa via pública de Jardim da Penha foi toda reurbanizada pela prefeitura

Públicado em 

18 out 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O calçadão da nova Rua da Lama
O calçadão da nova Rua da Lama Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A reurbanização da nova Rua da Lama, em Vitória, será inaugurada neste sábado, em festa que será realizada das 14 às 17h30, embalada pela banda Som de Fogueira e o cantor Marcelo Ribeiro.
Prefeitura de Vitória diz que investiu R$ 4,5 milhões na reurbanização da famosa via do bairro Jardim da Penha, local de festas e bares que atraem muitos jovens.
A reestruturação da Rua da Lama envolveu a redução da velocidade dos carros e o nivelamento entre via carroçável e calçadas. A ampliação do canteiro central criou áreas de convívio e disponibilizou espaço para feirinhas e atividades culturais. Foi implantado também novo mobiliário urbano, com bancos e pergolados. A nova rua terá também novo paisagismo, com plantio de árvores.
A via reurbanizada terá espaço de convivência
A via pública em Jardim da Penha terá espaço de convivência para pedestres Crédito: Leonardo Silveira/PMV
O calçadão para pedestres está com 3,8 metros, nos dois lados da via, revestidos com granito natural. Os dois sentidos das vias carroçáveis, 3,5 metros de largura, são em piso intertravado.

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Balizadores estão fixados para delimitar o fluxo de pedestres e veículos. A nova Rua da Lama terá nova iluminação, fiação subterrânea da iluminação pública e implantação de câmeras de videomonitoramento e paraciclos.
Segundo a PMV, o calçadão será exclusivo para pedestres, não havendo passagem de veículos. Já em outro ponto da Avenida Anísio Fernandes Coelho haverá um estacionamento próprio para carga e descarga.
Paraciclos para bicicletas na nova Rua da Lama
Paraciclos foram instalados na Rua da Lama Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Só nas ruas laterais, Carijó e Arthur Czartoryski, será permitido o estacionamento para veículos comuns e haverá vagas exclusivas para a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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