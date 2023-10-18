Nova Rua da Lama, em Vitória, será inaugurada sábado (21)

O calçadão da nova Rua da Lama Crédito: Leonardo Silveira/PMV

A reurbanização da nova Rua da Lama , em Vitória, será inaugurada neste sábado, em festa que será realizada das 14 às 17h30, embalada pela banda Som de Fogueira e o cantor Marcelo Ribeiro.

A reestruturação da Rua da Lama envolveu a redução da velocidade dos carros e o nivelamento entre via carroçável e calçadas. A ampliação do canteiro central criou áreas de convívio e disponibilizou espaço para feirinhas e atividades culturais. Foi implantado também novo mobiliário urbano, com bancos e pergolados. A nova rua terá também novo paisagismo, com plantio de árvores.

A via pública em Jardim da Penha terá espaço de convivência para pedestres Crédito: Leonardo Silveira/PMV

O calçadão para pedestres está com 3,8 metros, nos dois lados da via, revestidos com granito natural. Os dois sentidos das vias carroçáveis, 3,5 metros de largura, são em piso intertravado.

Balizadores estão fixados para delimitar o fluxo de pedestres e veículos. A nova Rua da Lama terá nova iluminação, fiação subterrânea da iluminação pública e implantação de câmeras de videomonitoramento e paraciclos.

Segundo a PMV, o calçadão será exclusivo para pedestres, não havendo passagem de veículos. Já em outro ponto da Avenida Anísio Fernandes Coelho haverá um estacionamento próprio para carga e descarga.

Paraciclos foram instalados na Rua da Lama Crédito: Leonardo Silveira/PMV