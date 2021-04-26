Noite de fúria em Vila Velha termina com carro destruído

Foram tantas as colisões que o para-choque do Peugeot ficou no chão Crédito: Divulgação

Uma noite de fúria ao fim deste domingo (25) na Praia de Itaparica, em Vila Velha , se transformou em assunto do bairro. Isso porque um Peugeot sedã branco ficou completamente destruído após ataques sucessivos de uma picape da Fiat.

Pelo que moradores da região relataram, o carro sedã estava estacionado em frente à entrada de um bar, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Segundo a vizinhança, houve dificuldade de quem trabalhava no estabelecimento em sair de lá, por causa do automóvel que bloqueava o acesso.

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Então, para a surpresa geral de quem estava tranquilo, aproveitando o aparente fim de noite calmo de domingo, surgiram os estrondos. Um motorista, ainda não identificado, conduziu seu veículo Toro, com a marcha à ré engatada, em direção ao carro estacionado e desferiu sucessivas batidas no Peugeot. Foram tantas as colisões que o para-choque ficou completamente no chão.