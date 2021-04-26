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Leonel Ximenes

Noite de fúria em Vila Velha termina com carro destruído

Motorista de um picape, enfurecido, usou seu veículo para atingir um Peugeot que estava estacionado numa rua da Praia de Itaparica

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 13:34

Públicado em 

26 abr 2021 às 13:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Foram tantas as colisões que o para-choque do Peugeot ficou no chão
Foram tantas as colisões que o para-choque do Peugeot ficou no chão Crédito: Divulgação
Uma noite de fúria ao fim deste domingo (25) na Praia de Itaparica, em Vila Velha, se transformou em assunto do bairro. Isso porque um Peugeot sedã branco ficou completamente destruído após ataques sucessivos de uma picape da Fiat.
Pelo que moradores da região relataram, o carro sedã estava estacionado em frente à entrada de um bar, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro. Segundo a vizinhança, houve dificuldade de quem trabalhava no estabelecimento em sair de lá, por causa do automóvel que bloqueava o acesso.

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Então, para a surpresa geral de quem estava tranquilo, aproveitando o aparente fim de noite calmo de domingo, surgiram os estrondos. Um motorista, ainda não identificado, conduziu seu veículo Toro, com a marcha à ré engatada, em direção ao carro estacionado e desferiu sucessivas batidas no Peugeot. Foram tantas as colisões que o para-choque ficou completamente no chão.
Na manhã desta segunda-feira (26), o dono do Peugeot teve a ingrata surpresa de encontrar o seu veículo completamente danificado. A Guarda Municipal de Vila Velha, procurada pela coluna, disse que não há registro dessa ocorrência.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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