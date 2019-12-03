Vizinho tem dia de fúria e destrói parklet na Praia do Canto

O parklet havia passado por reforma dias antes de ser destruído Crédito: Arquivo Pessoal

Um arranhão no carro foi motivo suficiente para um morador da Praia do Canto , em Vitória , destruir um parklet de um restaurante na Rua Eugênio Neto, na manhã do último sábado (31).

Câmeras de segurança do estabelecimento Cleaver Meat Pub registraram o momento em que o homem, que mora em um prédio ao lado do estabelecimento, chega ao local e destrói a grade, derruba a estrutura de madeira e ainda danifica as plantas que decoram o ambiente.

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A ação intempestiva do vizinho surpreendeu o novo proprietário do estabelecimento, visto que o parklet não é uma novidade no local, além da motivação para o ato em si. Para o empresário Adelso Zamprogno, de 26 anos, não há justificativa para a destruição do ambiente.

"Quando vimos a destruição, puxamos as imagens das câmeras de segurança e vimos que ele, ao sair com o veículo da garagem, encostou com o carro na estrutura e acabou arranhando (o veículo) na sequência. Depois ele estacionou mais à frente, deixou o veículo e voltou até o local para começar a destruir o que via pela frente. Nosso parklet é completamente legalizado e autorizado pela prefeitura, fora o fato de existir há quase dois anos, não é algo novo", salientou o proprietário, que passou a administrar o estabelecimento em setembro. Por ter sido adquirido recentemente, tanto a loja física quanto o parklet passam por reformas para a reinauguração prevista para o segundo semestre deste mês.

Em busca de uma explicação, Adelso procurou pelo autor do ato, mas o retorno foi o pior possível. "Ele não quis conversa, nos ameaçou, disse que contrataria um trator para destruir com o restante e ainda avisou que entraria com um processo. Diante dessa situação de impasse, não me resta alternativa que não seja levar o vídeo e as imagens à polícia para registrar um boletim de ocorrência contra ele. Pretendo também processá-lo por conta dos prejuízos causados", explicou o proprietário.

INSENSIBILIDADE

Mais do que o prejuízo em si, o que entristece o dono do pub é a falta de respeito com uma área criada para promover uma relação harmoniosa entre as pessoas. "O chato desse ocorrido, e acho que esse deve ser o foco, é o fato de se tratar de um espaço que, apesar de nós nos dispormos a manter, gastando tempo e dinheiro para isso, é um espaço público, feito para aprimorar o convívio da sociedade", finalizou.

O jardim do parklet do estabelecimento também foi danificado pelo vizinho enfurecido Crédito: Arquivo pessoal