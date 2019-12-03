Vizinho tem dia de fúria e destrói parklet na Praia do Canto

Um arranhão no carro foi motivo suficiente para um morador da Praia do Canto, em Vitória, destruir um parklet de um restaurante na Rua Eugênio Neto, na manhã do último sábado (31).
Câmeras de segurança do estabelecimento Cleaver Meat Pub registraram o momento em que o homem, que mora em um prédio ao lado do estabelecimento, chega ao local e destrói a grade, derruba a estrutura de madeira e ainda danifica as plantas que decoram o ambiente.
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A ação intempestiva do vizinho surpreendeu o novo proprietário do estabelecimento, visto que o parklet não é uma novidade no local, além da motivação para o ato em si. Para o empresário Adelso Zamprogno, de 26 anos, não há justificativa para a destruição do ambiente.
"Quando vimos a destruição, puxamos as imagens das câmeras de segurança e vimos que ele, ao sair com o veículo da garagem, encostou com o carro na estrutura e acabou arranhando (o veículo) na sequência. Depois ele estacionou mais à frente, deixou o veículo e voltou até o local para começar a destruir o que via pela frente. Nosso parklet é completamente legalizado e autorizado pela prefeitura, fora o fato de existir há quase dois anos, não é algo novo", salientou o proprietário, que passou a administrar o estabelecimento em setembro. Por ter sido adquirido recentemente, tanto a loja física quanto o parklet passam por reformas para a reinauguração prevista para o segundo semestre deste mês.
Em busca de uma explicação, Adelso procurou pelo autor do ato, mas o retorno foi o pior possível. "Ele não quis conversa, nos ameaçou, disse que contrataria um trator para destruir com o restante e ainda avisou que entraria com um processo. Diante dessa situação de impasse, não me resta alternativa que não seja levar o vídeo e as imagens à polícia para registrar um boletim de ocorrência contra ele. Pretendo também processá-lo por conta dos prejuízos causados", explicou o proprietário.
INSENSIBILIDADE
Mais do que o prejuízo em si, o que entristece o dono do pub é a falta de respeito com uma área criada para promover uma relação harmoniosa entre as pessoas. "O chato desse ocorrido, e acho que esse deve ser o foco, é o fato de se tratar de um espaço que, apesar de nós nos dispormos a manter, gastando tempo e dinheiro para isso, é um espaço público, feito para aprimorar o convívio da sociedade", finalizou.
A empresa contratada para reformar o parklet - áreas contíguas às calçadas, onde são construídas, mediante autorizações públicas, estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros - já refez a parte do ambiente, que havia sido entregue dias antes de ser destruído. A obra do espaço, contudo, ainda não foi concluída.