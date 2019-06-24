Mulher tem ataque de fúria e destrói carro do ex-marido em Cariacica, ES

Uma mulher teve um ataque de fúria e destruiu o carro do ex-marido em Campo Grande, Cariacica , na manhã do último sábado (22). Não havia ninguém dentro do veículo durante o ataque. A polícia foi chamada, mas a suspeita fugiu do local.

O vendedor Denio Sale Vicente é o dono do carro e revelou que o relacionamento com ex-mulher Edna da Costa Machado, de 36 anos, sempre foi conturbado e marcado por idas e vindas. Eles foram casados por nove anos e desde março de 2018 os dois estão separados. Assista ao vídeo abaixo:

"Quando cheguei no balcão eu já escutei os barulhos e os gritos na rua. Logo quando escutei fui para a porta da loja onde trabalho e foi quando vi ela apontando e gritando para mim, depois vi ela saindo pela rua de cima", explicou.

A TV Gazeta tentou contato com Edna, mas o telefone não foi atendido.

OUTRO CASO NO INÍCIO DO MÊS

O dono do veículo, 58 anos, que não quis se identificar, contou para a reportagem da TV Gazeta que o carro foi destruído pela ex-namorada, de 28 anos. O fato aconteceu entre 22h30 e 23h. Segundo o proprietário, a mulher não aceitava o fim do relacionamento.

"Me disse várias vezes. Eu vou te dar um prejuízo. Você não vai ficar comigo, não? Eu vou te dar um prejuízo. Eu cheguei em casa, fui fazer um lanche e ouvi o barulho do alarme e já previ. É a doida que tá fazendo isso", contou o dono do veículo sobre as ameaças da ex.

Carro ficou completamente destruído Crédito: Diony Silva

Segundo a Polícia Militar, o Ciodes foi acionado com informação de que uma mulher, que estaria alterada, quebrou os vidros do veículo e logo após colocou fogo nele, fugindo em seguida. Ainda de acordo com a PM, os policiais foram ao local e orientaram o proprietário do veículo a registrar o fato na delegacia.