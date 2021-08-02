Músico da PM do ES faz arranjo para as Olimpíadas de Tóquio

A apresentação da ginasta Flávia Saraiva nos Jogos de Tóquio
teve um sabor especial para um capixaba (que não é atleta, mas é craque também). É que o arranjo das músicas que embalaram a apresentação da atleta brasileira no solo foi produzido pelo músico Bruno Santos, aluno sargento e integrante da Banda da Polícia Militar do Espírito Santo
.
Trechos das músicas “Garota de Ipanema”, “Aquarela do Brasil”, “Canto das Três Raças” e "Canta Brasil" foram incluídos durante a apresentação de Flávia, no dia 25 de julho, logo no início das Olimpíadas.
“A repercussão, via redes sociais, foi muito positiva. Eu fiquei muito feliz com o resultado musical; uma honra poder participar e contribuir da melhor forma que sei, escrevendo e tocando”, comemorou Bruno, que agora promete fazer uma adaptação do arranjo para que a Banda de Música do Corpo Musical da PMES a execute futuramente.
O arranjo foi encomendado pelo produtor musical da cantora Anitta
, Rafael Castilhol, a pedido do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Castilhol produziu as músicas com as concepções de samba e funk e o aluno sargento Bruno fez o arranjo das cordas, metais e base.
As cordas foram gravadas em São Petersburgo, na Rússia, e os metais no Brasil. O próprio Bruno Santos foi quem gravou os trompetes diretos do seu estúdio.
Então, o resultado final é ouro para o músico e arranjador capixaba. Flávia, por sua vez, que machucou o tornozelo no solo e não subiu ao pódio, tenta se recuperar do revés inicial e disputa, nesta terça (3, no horário do Japão), a final da trave. E o Brasil
vai junto com ela na torcida!