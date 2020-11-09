Morre padre muito popular no Sul do Estado

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim está de luto: morreu neste domingo (8), vítima de infarto, o Cônego Ériton Luiz Cortat Nery, de 79 anos, que era padre na Paróquia São José, em Mimoso do Sul. Com mais de 50 anos de ordenação sacerdotal, padre Ériton, como é mais conhecido, sempre foi muito popular no Sul do Estado
, principalmente em Mimoso.
“Ele deixa um legado muito importante para todas as gerações, era uma pessoa extraordinária”, elogia a ex-deputada estadual Luzia Toledo
, natural de Mimoso do Sul. Ela conta que quando tinha 22 anos de idade e era diretora da tradicional Escola Monsenhor Elias Tomasi, em Mimoso, o padre Ériton já a ajudava. “Quando fizemos uma festa de Páscoa, ele me ajudou muito, estava sempre presente.”
A ex-parlamentar disse que vai pedir uma missa pela alma do sacerdote na Igreja de Santa Rita, na Praia do Canto
: “Ele merece, era um grande amigo”.
O corpo do padre Ériton está sendo velado no salão paroquial da Igreja São José, em Mimoso. Segundo a Diocese de Cachoeiro, a missa de corpo presente será celebrada às 15h de hoje (9), sendo restrita aos presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas e familiares do cônego, por causa da pandemia de Covid
.
A missa será transmitida pela Paróquia São José em suas redes sociais e retransmitida também pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. O cortejo para o sepultamento do religioso, no cemitério de Mimoso do Sul, será logo após a missa.
Padre Ériton nasceu no dia 8 de junho de 1941, em Itaperuna (RJ). Foi ordenado diácono na Paróquia São Pedro-Catedral, em Cachoeiro
, mesmo local de sua ordenação presbiteral, em 1967. Foram 53 anos dedicados à Igreja Católica e às paróquias e comunidades por onde passou. Em Mimoso do Sul, atuou por quase 40 anos (1968-1989 e 2003-2020).
Nas redes sociais e no seu site, a Diocese de Cachoeiro homenageou o sacerdote falecido: “Que o Senhor Deus conforte o coração e o espírito dos familiares, amigos e de todos aqueles que nutriam um carinho especial pelo padre Ériton Luiz. E tenhamos a certeza que ele continuará sua missão de zelo por nós, agora nos acompanhando do céu”.