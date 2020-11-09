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Leonel Ximenes

Morre padre muito popular no Sul do Estado

Padre Ériton tinha 79 anos de idade e morava em Mimoso do Sul

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:33

Públicado em 

09 nov 2020 às 13:33
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Padre Ériton (no centro) ao lado do então bispo de Cachoeiro, dom Dario Campos, atualmente arcebispo de Vitória
Padre Ériton (no centro) ao lado do então bispo de Cachoeiro, dom Dario Campos, atualmente arcebispo de Vitória Crédito: Diocese de Cachoeiro
A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim está de luto: morreu neste domingo (8), vítima de infarto, o Cônego Ériton Luiz Cortat Nery, de 79 anos, que era padre na Paróquia São José, em Mimoso do Sul. Com mais de 50 anos de ordenação sacerdotal, padre Ériton, como é mais conhecido, sempre foi muito popular no Sul do Estado, principalmente em Mimoso.
“Ele deixa um legado muito importante para todas as gerações, era uma pessoa extraordinária”, elogia a ex-deputada estadual Luzia Toledo, natural de Mimoso do Sul. Ela conta que quando tinha 22 anos de idade e era diretora da tradicional Escola Monsenhor Elias Tomasi, em Mimoso, o padre Ériton já a ajudava. “Quando fizemos uma festa de Páscoa, ele me ajudou muito, estava sempre presente.”
A ex-parlamentar disse que vai pedir uma missa pela alma do sacerdote na Igreja de Santa Rita, na Praia do Canto: “Ele merece, era um grande amigo”.

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O corpo do padre Ériton está sendo velado no salão paroquial da Igreja São José, em Mimoso. Segundo a Diocese de Cachoeiro, a missa de corpo presente será celebrada às 15h de hoje (9), sendo restrita aos presbíteros, diáconos, religiosos, seminaristas e familiares do cônego, por causa da pandemia de Covid.
A missa será transmitida pela Paróquia São José em suas redes sociais e retransmitida também pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. O cortejo para o sepultamento do religioso, no cemitério de Mimoso do Sul, será logo após a missa.
Padre Ériton nasceu no dia 8 de junho de 1941, em Itaperuna (RJ). Foi ordenado diácono na Paróquia São Pedro-Catedral, em Cachoeiro, mesmo local de sua ordenação presbiteral, em 1967. Foram 53 anos dedicados à Igreja Católica e às paróquias e comunidades por onde passou. Em Mimoso do Sul, atuou por quase 40 anos (1968-1989 e 2003-2020).
Nas redes sociais e no seu site, a Diocese de Cachoeiro homenageou o sacerdote falecido: “Que o Senhor Deus conforte o coração e o espírito dos familiares, amigos e de todos aqueles que nutriam um carinho especial pelo padre Ériton Luiz. E tenhamos a certeza que ele continuará sua missão de zelo por nós, agora nos acompanhando do céu”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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