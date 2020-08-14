Covid-19: padre da diocese de Cachoeiro anuncia que está curado

O administrador da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, divulgou nesta sexta-feira (14) que está curado da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O religioso estava cumprindo isolamento social em casa após ser diagnosticado no dia 05 de agosto.
A nota divulgada pela Diocese de Cachoeiro informa que o padre recebeu o diagnóstico clínico que está curado da Covid-19 nesta quinta-feira (13), durante uma consulta médica.
O padre comunicou que a partir deste final de semana já estará de volta às atividades da diocese e agradeceu a quem orou pela recuperação dele. Muito obrigado a cada um que me colocou em intenções, disse o presbítero.
Padre Walter, que já estava há aproximadamente 10 dias afastado por conta de sintomas gripais, deu continuidade ao isolamento durante as duas últimas semanas.
Segundo dados da Comissão Nacional de Presbíteros (CNP), vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o país registra 415 padres diocesanos contaminados com o novo coronavírus. O boletim informa ainda que 21 religiosos faleceram em decorrência da Covid-19.