Covid-19: padre da diocese de Cachoeiro anuncia que está curado

Padre Walter Luiz Barbiero que administra a Diocese de Cachoeiro está com Covid-19 Crédito: Divulgação

O administrador da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, divulgou nesta sexta-feira (14) que está curado da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus . O religioso estava cumprindo isolamento social em casa após ser diagnosticado no dia 05 de agosto.

A nota divulgada pela Diocese de Cachoeiro informa que o padre recebeu o diagnóstico clínico que está curado da Covid-19 nesta quinta-feira (13), durante uma consulta médica.

O padre comunicou que a partir deste final de semana já estará de volta às atividades da diocese e agradeceu a quem orou pela recuperação dele. Muito obrigado a cada um que me colocou em intenções, disse o presbítero.

Padre Walter, que já estava há aproximadamente 10 dias afastado por conta de sintomas gripais, deu continuidade ao isolamento durante as duas últimas semanas.