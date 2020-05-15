Morador filma e fotografa objeto misterioso no céu de Vitória

Um morador da Enseada do Suá fez fotos e vídeos de um suposto OVNI que, no último domingo (10), Dia das Mães, por volta das 17h30, foi avistado em Vitória. O objeto voador não identificado também teria passado pelo Rio de Janeiro e caído na cidade de Magé, na região metropolitana da capital fluminense, na última quarta-feira (13).

O administrador Adilson Alves Pereira, de 58 anos, conta que estava tomando banho e pela báscula do banheiro avistou uma luz forte no céu. “Estava começando a escurecer. Saí do banheiro, peguei o celular e fui filmar aquela luz. Deu para perceber que não era luz de alguma torre. Aí chamei minha esposa, que me ajudou a observar aquele objeto”, diz.

Segundo Adilson, o objeto ficou parado até escurecer totalmente. “Fiz vídeos e fotos que, ampliadas, mostram círculos luminosos sobrepostos, como um anel maior e dois menores internos.” Ele diz que, por orientação de um vizinho, tentou, no dia seguinte (segunda dia 11), registrar o objeto no mesmo horário e local em que ele tinha aparecido no céu na véspera, mas não conseguiu ver nada desta vez.

Mas, na terça-feira, dia 12, a mulher de Adilson avistou o OVNI no mesmo horário e local da primeira aparição. Ele novamente fotografou e filmou o objeto misterioso. “Percebi desta vez que o objeto, durante um bom tempo, descia devagar até desaparecer atrás dos prédios”, descreve.

O objeto luminoso visto no domingo entre os prédios da Enseada do Suá Crédito: Adilson Alves Pereira

OUTRO OVNI EM ARACRUZ

Não foi a primeira vez que Adilson Pereira afirma que viu algo estranho no céu. Segundo ele, no dia 15 de março, no trajeto entre Aracruz e Vitória, por volta das 17h, com dia ainda claro, ele avistou outro suposto OVNI na saída da cidade do Norte do Estado, próximo a uma pedreira.

“Vi duas luzes no céus, próximas uma da outra. Estava com minha mulher e filha e parei o carro para ver. Antes que eu pudesse fotografar, um dos objetos se deslocou rapidamente até sumir de vista. O outro se movia muito lentamente, estava quase parado. Consegui filmar, mas o registro ficou muito prejudicado por causa da claridade, mas é possível ver o objeto quando se amplia bem a imagem”, diz o administrador.

“Esses dois fenômenos, de objetos não identificados e muito próximos um dos outros, me deixaram perplexos”, admite Adilson Pereira.