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Leonel Ximenes

Morador filma e fotografa objeto misterioso no céu de Vitória

Suposto OVNI, que teria aparecido na Capital no último domingo, foi visto no Rio de Janeiro na quarta-feira dia 13

Públicado em 

15 mai 2020 às 19:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um morador da Enseada do Suá fez fotos e vídeos de um suposto OVNI que, no último domingo (10), Dia das Mães, por volta das 17h30, foi avistado em Vitória. O objeto voador não identificado também teria passado pelo Rio de Janeiro e caído na cidade de Magé, na região metropolitana da capital fluminense, na última quarta-feira (13).
O administrador Adilson Alves Pereira, de 58 anos, conta que estava tomando banho e pela báscula do banheiro avistou uma luz forte no céu. “Estava começando a escurecer. Saí do banheiro, peguei o celular e fui filmar aquela luz. Deu para perceber que não era luz de alguma torre. Aí chamei minha esposa, que me ajudou a observar aquele objeto”, diz.
Segundo Adilson, o objeto ficou parado até escurecer totalmente. “Fiz vídeos e fotos que, ampliadas, mostram círculos luminosos sobrepostos, como um anel maior e dois menores internos.” Ele diz que, por orientação de um vizinho, tentou, no dia seguinte (segunda dia 11), registrar o objeto no mesmo horário e local em que ele tinha aparecido no céu na véspera, mas não conseguiu ver nada desta vez.
Mas, na terça-feira, dia 12, a mulher de Adilson avistou o OVNI no mesmo horário e local da primeira aparição. Ele novamente fotografou e filmou o objeto misterioso. “Percebi desta vez que o objeto, durante um bom tempo, descia devagar até desaparecer atrás dos prédios”, descreve.
O objeto luminoso visto no domingo entre os prédios da Enseada do Suá
O objeto luminoso visto no domingo entre os prédios da Enseada do Suá Crédito: Adilson Alves Pereira

OUTRO OVNI EM ARACRUZ

Não foi a primeira vez que Adilson Pereira afirma que viu algo estranho no céu. Segundo ele, no dia 15 de março, no trajeto entre Aracruz e Vitória, por volta das 17h, com dia ainda claro, ele avistou outro suposto OVNI na saída da cidade do Norte do Estado, próximo a uma pedreira.
“Vi duas luzes no céus, próximas uma da outra. Estava com minha mulher e filha e parei o carro para ver. Antes que eu pudesse fotografar, um dos objetos se deslocou rapidamente até sumir de vista. O outro se movia muito lentamente, estava quase parado. Consegui filmar, mas o registro ficou muito prejudicado por causa da claridade, mas é possível ver o objeto quando se amplia bem a imagem”, diz o administrador.

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“Esses dois fenômenos, de objetos não identificados e muito próximos um dos outros, me deixaram perplexos”, admite Adilson Pereira.
No Rio de Janeiro, imagens do suposto OVNI foram postadas nas redes sociais. Ao portal UOL, a Aeronáutica, Os Bombeiros e a Polícia Militar informaram que não têm registros de quedas de objetos voadores em Magé, tampouco de isolamento de áreas nesta região do Estado do Rio. O fenômeno provocou uma enxurrada de memes na internet.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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