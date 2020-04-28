Governo dos EUA tira sigilo de vídeos que mostram pilotos avistando OVNIs

Pentágono disse que optou pela publicação dos vídeos depois de uma análise minuciosa Crédito: Divulgação

O Departamento de Defesa dos EUA publicou, nesta segunda-feira (27), três vídeos que mostram pilotos da Marinha americana avistando objetos voadores não identificados.

As gravações, feitas em novembro de 2004 e janeiro de 2015, já haviam sido divulgadas na internet sem a autorização do departamento.

Em um dos vídeos, um objeto de forma alongada se movimenta, e um membro da tripulação pode ser ouvido dizendo "olhe aquela coisa". Em outro, o sensor acompanha um objeto que voa em alta velocidade sobre o oceano. Um tripulante ri e então diz: "Uau, o que é aquilo, cara?".

Pentagon officially releases 3 videos of UFO that show unexplained aerial phenomena.



This two was taken in 2015. pic.twitter.com/CvJW6tvT4f — Rivendell Inonog (@RivendellInonog) April 27, 2020

Em nota, o Pentágono disse que optou pela publicação dos vídeos depois de uma análise minuciosa, na qual foi constatado que a exposição das imagens não afeta as investigações dos EUA sobre fenômenos aéreos não identificados.

Com a medida, o Departamento de Defesa afirma que quer "esclarecer quaisquer equívocos do público sobre a autenticidade das imagens, e se há ou não mais vídeos".

O órgão disse ainda que os fenômenos aéreos que aparecem nos vídeos permanecem classificados como "não identificados".

Em maio do ano passado, o jornal New York Times publicou reportagem na qual pilotos da Marinha americana contaram ter visto objetos estranhos voando quase diariamente sobre a Costa Leste dos Estados Unidos, entre a metade de 2014 e março de 2015.

A Marinha abriu uma investigação, que corre em sigilo.