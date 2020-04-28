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Objetos Estranhos

Governo dos EUA tira sigilo de vídeos que mostram pilotos avistando OVNIs

As gravações, feitas em novembro de 2004 e janeiro de 2015, já haviam sido divulgadas na internet sem a autorização do departamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 17:58

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 17:58

Ovini
Pentágono disse que optou pela publicação dos vídeos depois de uma análise minuciosa Crédito: Divulgação
O Departamento de Defesa dos EUA publicou, nesta segunda-feira (27), três vídeos que mostram pilotos da Marinha americana avistando objetos voadores não identificados.
As gravações, feitas em novembro de 2004 e janeiro de 2015, já haviam sido divulgadas na internet sem a autorização do departamento.
Em um dos vídeos, um objeto de forma alongada se movimenta, e um membro da tripulação pode ser ouvido dizendo "olhe aquela coisa". Em outro, o sensor acompanha um objeto que voa em alta velocidade sobre o oceano. Um tripulante ri e então diz: "Uau, o que é aquilo, cara?".
Em nota, o Pentágono disse que optou pela publicação dos vídeos depois de uma análise minuciosa, na qual foi constatado que a exposição das imagens não afeta as investigações dos EUA sobre fenômenos aéreos não identificados.
Com a medida, o Departamento de Defesa afirma que quer "esclarecer quaisquer equívocos do público sobre a autenticidade das imagens, e se há ou não mais vídeos".
O órgão disse ainda que os fenômenos aéreos que aparecem nos vídeos permanecem classificados como "não identificados".
Em maio do ano passado, o jornal New York Times publicou reportagem na qual pilotos da Marinha americana contaram ter visto objetos estranhos voando quase diariamente sobre a Costa Leste dos Estados Unidos, entre a metade de 2014 e março de 2015.
A Marinha abriu uma investigação, que corre em sigilo.
Mas especialistas contaram ao jornal que a possibilidade da causa dos fenômenos ser extraterrestre é muito pequena e atribuem o fenômeno a milhares de outras causas, mais mundanas, como bugs no software que capta as imagens e reflexos de fenômenos metereológicos.

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