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DISCO VOADOR?

Ney Matogrosso avista suposto óvni e posta imagens no Instagram

'Estou captando isso no céu, não sei o que é, uma linha com muitas pequenas luzes vermelhas', afirmou o cantor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 16:18

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 16:18

Ney Matogrosso Crédito: Marcos Hermes/Divulgação
O cantor Ney Matogrosso chamou atenção de seus seguidores do Instagram na noite deste domingo, 23, ao publicar imagens misteriosas de um suposto objeto voador não identificado (óvni) que gravou de janela da sua residência no Rio de Janeiro.
"Estou captando isso no céu, não sei o que é. Uma linha muito comprida na vertical com muitas pequenas luzes vermelhas", escreveu Ney ao lado de um vídeo e uma foto do referido objeto.
Nos comentários das publicações, seus seguidores se dividiram. Entre as teorias, alguns acreditam se tratar de um balão, um satélite, um drone ou até mesmo um helicóptero.
Uma fã teria afirmado se tratar de uma pipa, ao que o próprio Ney rebateu: "Pipa a essa hora da noite, com luzes?". Para outra que sugeriu ser um balão, respondeu: "Aparece e desaparece, quando volta é um fio muito comprido de luzes."
Outros seguidores se animaram e passaram a contar histórias semelhantes de quando teriam avistado discos voadores ou naves que teriam vindo do espaço.

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