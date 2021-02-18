Ministro vem ao ES acompanhar operação policial e homenagear policiais

O ministro da Justiça e Segurança Pública
, André Mendonça, chega ao Espírito Santo nesta sexta-feira (19). Pela manhã, ele participa de uma operação policial e visita o Presídio de Segurança Máxima II, em Viana.
No final da tarde, no Palácio Anchieta, André Mendonça vai participar de uma solenidade de homenagem a policiais capixabas que estão na linha de frente da segurança pública do Estado. Eles receberão o Diploma de Honra ao Mérito da Segurança Pública e Defesa Social. O governador Casagrande
também apresentará ao ministro o Programa Estado Presente.
A família do subtenente Marco Antônio Cordeiro, que morreu em 2019 durante uma missão policial, em Guarapari, também receberá a condecoração das mãos do ministro.
Nos últimos dois anos, segundo o Ministério da Justiça, o governo federal repassou ao Espírito Santo pelo menos R$ 106 milhões para investimentos em segurança pública. Outros R$ 6 milhões foram repassados para o Sistema Penitenciário via Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).