Leonel Ximenes

Ministro vem ao ES acompanhar operação policial e homenagear policiais

André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, vai visitar também presídio em Viana

Públicado em 

18 fev 2021 às 13:14
André Mendonça, o ministro da Justiça e da Segurança Pública Crédito: JOSE DIAS/PR
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, chega ao Espírito Santo nesta sexta-feira (19). Pela manhã, ele participa de uma operação policial e visita o Presídio de Segurança Máxima II, em Viana.
No final da tarde, no Palácio Anchieta, André Mendonça vai participar de uma solenidade de homenagem a policiais capixabas que estão na linha de frente da segurança pública do Estado. Eles receberão o Diploma de Honra ao Mérito da Segurança Pública e Defesa Social. O governador Casagrande também apresentará ao ministro o Programa Estado Presente.
A família do subtenente Marco Antônio Cordeiro, que morreu em 2019 durante uma missão policial, em Guarapari, também receberá a condecoração das mãos do ministro.
Nos últimos dois anos, segundo o Ministério da Justiça, o governo federal repassou ao Espírito Santo pelo menos R$ 106 milhões para investimentos em segurança pública. Outros R$ 6 milhões foram repassados para o Sistema Penitenciário via Fundo Penitenciário Nacional (Funpen).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

