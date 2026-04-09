EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Um dos facilitadores logísticos mais importantes para a economia do Espírito Santo, a BR-101 está passando por melhorias de Norte a Sul do Estado. Novas duplicações, mais contornos, pontos de parada, câmeras de monitoramento e diversas outras facilidades fazem parte do ciclo de obras que estão sendo realizadas na rodovia.

Essas mudanças fazem parte do novo contrato da Ecovias Capixaba, concessionária responsável por trechos da BR-101 no Espírito Santo e no Sul da Bahia, que estão recebendo mais de R$ 10 bilhões em investimentos e custos operacionais na rodovia.

Para falar sobre o que já foi, está sendo e será feito nesses trechos, o EstúdioCast recebeu o diretor-superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim.

Assista ao episódio completo, no início deste texto, para saber mais!

O novo episódio do EstúdioCast teve como tema as melhorias que já estão acontecendo nos trechos da BR-101 administrados pela Ecovias Capixaba. Crédito: Divulgação

Ecovias Capixaba