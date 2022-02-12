Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Mais de 3 mil bebês são registrados sem o nome do pai no ES

A quantidade, quando comparada com o total de nascimentos no Espírito Santo, representa 5,76% dos 53.283 novos registros

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 02:09

Públicado em 

12 fev 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Certidão de Nascimento digital: modernização e menos burocracia
O registro de nascimento, quando o pai for ausente ou se recusar a realizá-lo, pode ser feito somente em nome da mãe Crédito: Divulgação
No ano passado, 3.072 crianças que nasceram no Espírito Santo não tiveram em sua documentação o nome do pai registrado. Os dados são da transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).
A quantidade, quando comparada com o total de nascimentos no Espírito Santo, representa 5,76% dos 53.283 novos registros. O número de 3.072 é ligeiramente menor que o de 2020, quando 3.136 crianças capixabas nascidas naquele ano somente tinham o nome da mãe na certidão.
Em todos os municípios do Espírito Santo houve registro de crianças sem o nome dos pais em 2021. Há casos que são curiosos, como o de Marechal Floriano, que dos 214 nascimentos registrados, apenas um foi considerado como de “pai ausente”.

Veja Também

Juíza de SC dá direito a declaração de gênero neutro em certidão de nascimento

Os 10 nomes de meninos e meninas mais usados em cartórios do ES

Veja quais cidades do ES vão perder e ganhar cartórios com a nova reestruturação

De acordo com a Arpen-Brasil, o registro de nascimento, quando o pai for ausente ou se recusar a realizá-lo, pode ser feito somente em nome da mãe, que, no ato de registro, pode indicar o nome do suposto pai ao cartório, que dará início ao processo de reconhecimento judicial de paternidade.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Marechal Floriano Cartório
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados