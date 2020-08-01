Maioria dos adolescentes apreendidos no ES só tem Ensino Fundamental

Educação no Brasil: quanto mais longe da escola, mais perto do crime Crédito: Divulgação

Um diagnóstico do Instituto de Atendimento Socioeducativo do ES (Iases) demonstra que educação, oportunidades de capacitação e acesso à cultura são fundamentais para evitar que adolescentes entrem no crime. Prova disso é o fato de que 58,07% dos 570 socioeducandos apreendidos nas unidades, ou seja, 331, só estudaram do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental . Outros 16,32% (93) só foram à escola do 1º ao 5º ano. Quando analisado de ano por ano, as séries que mais concentram adolescentes no sistema do Iases são o 7º ano, com 117 pessoas, e o 6º, com 115. Ambos do Ensino Fundamental.

MAIS ROUBOS E FURTOS

Os crimes contra o patrimônio , como roubos e furtos, são os que mais que levam à internação. Um total de 44,74% dos adolescentes no Iases (255) foi apreendido por causa desse motivo. Em seguida, vêm delitos relacionados por entorpecentes (162), seguidos por crimes contra a pessoa (99), ou seja, homicídios.

99% DO SEXO MASCULINO

Chama atenção que o universo dos socioeducandos é formado, majoritariamente, por rapazes. Dos 570, 565 são do sexo masculino (99,12%) e só cinco são mulheres (0,88%). Assim sendo, para cada 113 homens há uma mulher no sistema.

O AMOR NÃO TEM PREÇO

Donos de uma cachorrinho pinscher que atende pelo nome de Pitoco, que desapareceu nesta semana na Mata da Praia, em Vitória, oferecem R$ 5 mil de recompensa a quem encontrá-lo.

PARAÍBA MASCULINA

Na quinta, durante a reunião do Comsefaz, o conselho dos secretários de Fazenda dos Estados, o secretário da Paraíba, Marialvo Laureano, esqueceu o microfone aberto e soltou essa para alguém: “Calma aí que estou na porra de uma reunião”.

ILHA DA SAÚDE?

O Rio já cancelou o Réveillon, São Paulo cancelou a festa de fim de ano e adiou o Carnaval. E o ES? Será que é um Estado imune ao vírus maldito?

SEM CORRIDA

Por causa da pandemia, a Garoto vai anunciar nos próximos dias o cancelamento da Dez Milhas deste ano.

DEPUTADOS TRABALHANDO

Estão tramitando na Assembleia os projetos de lei que criam o Dia Estadual dos Motoristas de Aplicativos e o Dia Estadual do Caminhoneiro. Ninguém precisa ficar com ciúmes.

DEPUTADOS TRABALHANDO 2

Os deputados também aprovaram o projeto de lei que confere à cidade de Afonso Cláudio o título de Capital Estadual do Queijo.

VAI PRA CUBA!

Trump está propondo o adiamento das eleições americanas? Isso é coisa de comunista!

MARQUE A OPÇÃO CORRETA

O novo imposto que o governo Bolsonaro quer criar:

A ( ) É uma CPMF com vergonha;

B ( ) É uma CPMF sem-vergonha;

C ( ) É uma vergonha;

D ( ) É o mesmo imposto do PT! - não tem vergonha?

E ( ) Todas as opções anteriores.

VALEI-ME, SANTO ANTÔNIO!

O Tribunal Eclesiástico Interdiocesano do ES informa: durante a pandemia, deram entrada no órgão da Igreja Católica mais de 100 pedidos de nulidade de casamentos.

VÁ NA PAZ

Morreu nesta semana Alexandre Alvares, filho do ex-governador Elcio Alvares, também falecido. A nossa sincera homenagem ao querido Alexandre, que muitas vezes cedeu sua belas fotos à coluna.

VÁ NA PAZ 2

Quem também morreu nesta semana foi o frei Moiséis Beserra de Lima, de 68 anos, no interior da Bahia. O franciscano foi o guardião do Convento da Penha em 1995.

PERDEU O TRONO

Por telefone, por causa do distanciamento social, Fabíola Monteiro foi dispensada e perdeu o posto de Rainha de Bateria da Boa Vista.

QUE DEUS PROTEJA

A partir de hoje, as paróquias da área pastoral de Cariacica e Viana resolveram retomar missas e celebrações com a presença dos fiéis.

CONSTATAÇÃO

Vão lançar a nota de R$ 200 antes de o povo ter conhecido a de R$ 100.

CONSTATAÇÃO 2

Com a nota de R$ 200, a mala dos corruptos estará mais leve.

MARTE É MAIS FÁCIL

Comentário de um “impaciente” leitor: “A Nasa já mandou pra Marte seu quinto veículo espacial, e nada de o governo do Estado reativar o aquaviário”.

VIVA A CONCORRÊNCIA!

Duas grandes distribuidoras nacionais de gasolina estão em guerra pela disputa do mercado capixaba. Se isso significar preço menor para o consumidor, a gente agradece.

ALÔ, REGINA DUARTE!