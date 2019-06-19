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Raio-x da educação

Quase metade da população adulta do ES só tem o ensino fundamental

Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. 48,7% dos capixabas não concluíram o mínimo de estudo esperado

Publicado em 

19 jun 2019 às 18:34

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 18:34

Sala de aula vazia: antes, notificação acontecia com50% de ausência Crédito: Shutterstock
Quase metade da população capixaba com 25 anos ou mais estudou só até o Ensino Fundamental.  De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) Contínua, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 48,7% dos capixabas pararam de estudar quando terminaram a 8ª série, ou seja, não entraram no ensino médio. Esse número é um pouco maior que a média nacional, que tem uma taxa de 48,2%
Em um recorte que leva em consideração apenas os municípios da Grande Vitória, o número é menor, chegando ao total de 37,6%. A pesquisa também avaliou a população dessa faixa etária em relação ao ensino médio: 27,3% completaram esse nível escolar no Estado. Na Grande Vitória a taxa é maior, chegando aos 32,3%.
Para o chefe da Unidade Estadual do IBGE do Espírito Santo, Max Athayde Fraga esses números servem como base para elaboração de políticas públicas para a área de educação. "As melhorias na educação produzem resultados a longo prazo, por isso, é necessário investimento contínuo e esses dados dão base para as secretarias de educação e o próprio Ministério da Educação elaborar medidas para melhorar os índices", explica Fraga.
Analfabetismo
No Espírito Santo, entre pessoas com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo foi estimada em 5,5%. A porcentagem aumenta no grupo de pessoas com mais de 60% onde o índice de analfabestismo é de 18,9%. Na Grande Vitória, essas taxas foram de 3,3%
e 11,7%, respectivamente.
A taxa de analfabetismo para as pessoas pretas ou pardas no Estado é de 6,1% e é mais alta do que a registrada entre pessoas brancas, que alcançou a marca de 2,3%
Educação infantil
Pelo menos 1 milhão de crianças, no Estado, frequentavam escola ou creche. Além disso, 76,3% estavam em unidade públicas, enquanto 23,7% em escolas privadas
Tempo de estudo
Em 2018, o número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil e no Espírito Santo foi 9,3 anos. Na Grande Vitória, esse número médio foi 10,4 anos
 

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