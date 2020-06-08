Linhares vota hoje redução de 75% no salário dos vereadores

Será votado nesta segunda-feira (8), na Câmara de Linhares
, o projeto que reduz em 75% o salário dos vereadores, que passaria dos atuais R$ 6.192 para R$ 1.543. Segundo o presidente da Casa, Ricardo Bonomo (Republicanos), se a matéria for aprovada, o Legislativo vai economizar, a partir do ano que vem, quando a medida entraria em vigor, mais de R$ 1 milhão anualmente.
Pelo regimento interno da Câmara, o projeto será aprovado se tiver sete votos favoráveis, independentemente do número de vereadores presentes à sessão ordinária, prevista para começar às 18h. O Legislativo linharense tem 13 parlamentares.
O projeto seria levado a plenário no fim do mês de março, mas por causa da pandemia do novo coronavírus
, a votação teve de ser adiada. “É um projeto de altíssimo interesse popular que não poderia deixar para ser lido naquele momento, quando a Casa estava fechada ao público para evitar aglomeração. Agora que a entrada da população foi liberada, e como eu havia prometido, vamos retomar a discussão imediatamente”, disse Bonomo.
Mesmo com o aumento do número de vereadores, o presidente aposta que haverá diminuição do gasto da Casa com o salário dos parlamentares. “Em quatro anos, o município deixaria de gastar R$ 4,6 milhões já contando com os impostos”, calcula o presidente. Essa projeção já leva em conta o número de vereadores aprovado para a próxima legislatura.