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Leonel Ximenes

Linhares vota hoje redução de 75% no salário dos vereadores

Se projeto for aprovado, economia para o município vai ser de R$ 4,6 milhões em quatro anos

Públicado em 

08 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

No ano que vem, a Câmara de Linhares, que tem 13 vereadores, passará a ter 17
No ano que vem, a Câmara de Linhares, que tem 13 vereadores, passará a ter 17 Crédito: Câmara de Linhares
Será votado nesta segunda-feira (8), na Câmara de Linhares, o projeto que reduz em 75% o salário dos vereadores, que passaria dos atuais R$ 6.192 para R$ 1.543. Segundo o presidente da Casa, Ricardo Bonomo (Republicanos), se a matéria for aprovada, o Legislativo vai economizar, a partir do ano que vem, quando a medida entraria em vigor, mais de R$ 1 milhão anualmente.
Pelo regimento interno da Câmara, o projeto será aprovado se tiver sete votos favoráveis, independentemente do número de vereadores presentes à sessão ordinária, prevista para começar às 18h. O Legislativo linharense tem 13 parlamentares.
O projeto seria levado a plenário no fim do mês de março, mas por causa da pandemia do novo coronavírus, a votação teve de ser adiada. “É um projeto de altíssimo interesse popular que não poderia deixar para ser lido naquele momento, quando a Casa estava fechada ao público para evitar aglomeração. Agora que a entrada da população foi liberada, e como eu havia prometido, vamos retomar a discussão imediatamente”, disse Bonomo.
Mesmo com o aumento do número de vereadores, o presidente aposta que haverá diminuição do gasto da Casa com o salário dos parlamentares. “Em quatro anos, o município deixaria de gastar R$ 4,6 milhões já contando com os impostos”, calcula o presidente. Essa projeção já leva em conta o número de vereadores aprovado para a próxima legislatura.

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Em dezembro do ano passado, a maioria dos parlamentares de Linhares aprovou o aumento número de vagas para vereador. Isso quer dizer que, na próxima legislatura (2021-2024), vão ser quatro cadeiras a mais no Legislativo, passando de 13 para 17. Seis vereadores foram contrários, incluindo Bonomo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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