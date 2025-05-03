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Leonel Ximenes

Linha de ônibus entre ES e famosa cidade turística mineira será reativada

Passagens já estão à venda para o dia 11 de maio, data marcada para retomada da rota

Públicado em 

03 mai 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Itapemirim volta a rodar após arrendamento e ganha ônibus comemorativo
A rota prevista da linha Guarapari-Ouro Preto passa pelas cidades de Vila Velha, Vitória, Ibatiba (MG), Manhuaçu (MG), Rio Casca (MG) e Ponte Nova (MG) Crédito: Suzantur
A Nova Itapemirim, sucessora da antiga Itapemirim e empresa pertencente ao grupo paulista Suzantur, anunciou que vai retomar a linha ligando as cidades de Guarapari (ES) e Ouro Preto (MG). A viagem inaugural será no dia 11 de maio.
A rota prevista passa pelas cidades de Vila Velha, Vitória e Ibatiba, no Espírito Santo, e por Manhuaçu, Rio Casca e Ponte Nova, em Minas Gerais. O embarque será realizado em Guarapari às 19h45, com a previsão de chegada às 4h25 em Ouro Preto, com o retorno nas sextas-feiras às 20h.

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Em declaração ao site Diário do Transporte, o diretor operacional da Nova Itapemirim/Suzantur, Júlio Cezar Assis, destacou a importância da retomada dessa linha.
“A linha Guarapari-Ouro Preto sempre teve uma ligação dos estudantes que vão para Ouro Preto estudar. É uma linha que tem ligação turística, tanto para Ouro Preto como para Guarapari. É uma linha que as pessoas estavam esperando retornar”, diz o diretor.
A passagem do ônibus tipo convencional vai custar R$ 196,03. As vendas já estão abertas no site https://www.vaideitapemirim.com.br/result?retailerPartnerNumber=169846&locale=pt-BR&departureDate=2025-05-11&pax=1&seatProduct=false¤cy=BRL&departureCity=BRJSX&arrivalCity=BRYLE

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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