Linha de ônibus entre ES e famosa cidade turística mineira será reativada

A Nova Itapemirim, sucessora da antiga Itapemirim e empresa pertencente ao grupo paulista Suzantur, anunciou que vai retomar a linha ligando as cidades de Guarapari
(ES) e Ouro Preto (MG). A viagem inaugural será no dia 11 de maio.
A rota prevista passa pelas cidades de Vila Velha, Vitória e Ibatiba, no Espírito Santo, e por Manhuaçu, Rio Casca e Ponte Nova, em Minas Gerais. O embarque será realizado em Guarapari às 19h45, com a previsão de chegada às 4h25 em Ouro Preto, com o retorno nas sextas-feiras às 20h.
Em declaração ao site Diário do Transporte, o diretor operacional da Nova Itapemirim/Suzantur, Júlio Cezar Assis, destacou a importância da retomada dessa linha.
“A linha Guarapari-Ouro Preto sempre teve uma ligação dos estudantes que vão para Ouro Preto estudar. É uma linha que tem ligação turística, tanto para Ouro Preto como para Guarapari. É uma linha que as pessoas estavam esperando retornar”, diz o diretor.