Líder do governo na Assembleia culpa Justiça pelo caos nos presídios

Presídio em Viana: sistema tem quase 10 mil detentos em excesso. Crédito: Sejus

O líder do governo na Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD), responsabilizou o “Tribunal de Justiça e o juiz da Vara das Execuções Penais” pela superlotação nos presídios do Estado. Em aparte a um discurso, na última segunda, Enivaldo eximiu o Executivo da responsabilidade: “Não é o governador que manda preso em regime semiaberto ir pra casa ou dormir solto. Ao Estado cabe apenas manter ou presídio e ter condições das vagas”.

O excesso

E continuou: “A culpa por essa situação [a superlotação] é da Justiça capixaba. Temos um excesso de mais de 9 mil presos, ainda tem mais de 15 mil mandados de prisão para serem cumpridos e não há agilidade [da Justiça]”.

A irregularidade

Enivaldo afirmou também que 40% dos presos do Estado estão em prisão preventiva ou encarcerados além do tempo. “A culpa disso não é do governo do Estado. A culpa, nós temos que dizer em alto e bom som e corajosamente, é da Justiça”, criticou. “Precisamos responsabilizar a Justiça pelo caos que tem dentro dos presídios capixabas.”

A resposta

Em nota à coluna, o Tribunal de Justiça respondeu que cumpre a lei: “O Poder Judiciário vem cumprindo fielmente a sua missão observando os termos da legislação em vigor, buscando ultrapassar os desafios que são próprios do sistema prisional”.

Educação sempre!

Foi afixada ontem em frente ao Teatro da Ufes a faixa com os dizeres “Em defesa da Educação”. O ato é um desagravo à Universidade Federal no Paraná, que, no domingo, durante passeata de apoiadores de Bolsonaro, teve a faixa com a mesma mensagem arrancada da sua fachada.

Todos pela Educação

Aliás, Educação é uma aspiração universal. Não é prerrogativa de apenas uma corrente político-ideológica.

Tem remédio pra isso?

Um antiga lanchonete em Jardim Camburi foi derrubada. No lugar dela vai ser construída uma... farmácia!

Tomando gosto

Em alguns momentos de uma solenidade ontem no Palácio Anchieta, o secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, sentou-se na cadeira do governador.

Sinal dos tempos

O Centro Dom Bosco, um dos bastiões do conservadorismo da Igreja Católica, está vendendo o Index Librorum Prohibitorum, o livro com a lista das obras proibidas pela Igreja em 1564. Devem estar com saudades desse tempo.

A lista da Cesan

Nenhum órgão público em Vitória está na lista negra da Cesan dos imóveis que não estão ligados à rede de coleta de esgoto. O vereador Davi Esmael (PSB) estranhou e vai pedir à empresa explicações mais detalhadas.

Brasil acima de tudo

O perfil do governador Casagrande (PSB) no Face agora tem a imagem de uma grande bandeira do Brasil ladeada por flores (vermelhas).

Duas em um

A Câmara de Vitória realizou duas sessões ordinárias ontem. Hoje não haverá sessão (mas haverá expediente) por causa da manifestação de estudantes e professores pela Educação.

Pais&filhos

A Associação Mães pela Diversidade do ES realiza neste sábado uma formação aos pais que queiram ajudar na conquista dos direitos dos seus filhos LGBT+. Será às 14h30, na Rua General Osório, 83, Ed. Portugal, Centro de Vitória. Informações: [email protected]

Provisório definitivo

O Pleno do Tribunal de Justiça decide hoje se defere ou não pedido do desembargador Álvaro Bourguignon de novo afastamento do TJES, desta vez por 120 dias. A vaga de Bourguignon é destinada à OAB-ES e vem sendo seguidamente, há cerca de dois anos, ocupada de forma interina por um juiz de carreira.





Ameaçou, falou

Ontem, na CPI da Sonegação da Assembleia, Enivaldo dos Anjos (PSD) ameaçou prender o depoente Vinícius Chiabai, acusado em audiência anterior pelo transportador André Luiz Polastrelli de ter comprado combustível sem nota fiscal. Chiabai não estava querendo dar informações à CPI. Depois da ameaça, falou.

Quebrou o clima

Na mesma sessão da CPI, quando o relator, o deputado Marcelo Santos (PDT), perguntou o faturamento das empresas de Chiabai, um copo quebrou sobre a mesa do depoente, quebrando também o estado solene do momento.

O que significa

Copo quebrando em plena reunião da CPI da Sonegação. Isto significa... rigorosamente nada!

Alô, companheiro Montesquieu!