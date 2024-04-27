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Leonel Ximenes

Líder das escolas de samba do ES consegue o que Bolsonaro não conseguiu

Por aclamação e consenso, Edson Neto vai ficar mais quatro anos na presidência da Liesge

Públicado em 

27 abr 2024 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Edson Neto, presidente da Liesge
Edson Neto vai presidir a Liesge por mais quatro anos (2025-2028) Crédito: A Gazeta
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado na tentativa de renovar seu mandato, vai morrer de inveja. É que o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, foi reeleito neste sábado (27), por aclamação, para mais um mandato de quatro anos (2025-2028) à frente das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A eleição foi em chapa única, ou seja, por aclamação e consenso.
A gestão atual de Neto foi marcada por algumas inovações como a estreia do minidesfile no Sambão do Povo, novidades na iluminação do sambódromo - mantendo as cores das agremiações durante o sinal amarelo - e por mais eventos que antecederam o calendário de carnaval.
Além disso, entre as melhorias feitas, destacam-se a mudança no sistema de fogos de artifício, que agora está sob responsabilidade da Liesge; melhorias na ampliação do sistema de som; reforço na segurança privada; e novo acesso ao Setor K.

 A NOVA DIRETORIA DA LIESGE

  • Presidente: Edson Neto
  • Vice-presidente: Emerson Xumbrega (Boa Vista)
  • Presidente do Conselho Deliberativo: Vlamir de Oliveira (Novo Império)
  • Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Robertinho da MUG
  • Presidente do Conselho de Ética: Jocelino Jr. (Piedade)
  • Membro do Conselho de Ética: Ewerton Gigante (Jucutuquara)
  • Presidente do Conselho Fiscal: Dannilo Amon (Pega no Samba).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Carnaval de Vitória Escolas de Samba Jair Bolsonaro Sambão do Povo Carnaval no ES
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