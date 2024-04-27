Líder das escolas de samba do ES consegue o que Bolsonaro não conseguiu

O ex-presidente Jair Bolsonaro
(PL), que foi derrotado na tentativa de renovar seu mandato, vai morrer de inveja. É que o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto, foi reeleito neste sábado (27), por aclamação, para mais um mandato de quatro anos (2025-2028) à frente das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória
. A eleição foi em chapa única, ou seja, por aclamação e consenso.
A gestão atual de Neto foi marcada por algumas inovações como a estreia do minidesfile no Sambão do Povo
, novidades na iluminação do sambódromo - mantendo as cores das agremiações durante o sinal amarelo - e por mais eventos que antecederam o calendário de carnaval.
Além disso, entre as melhorias feitas, destacam-se a mudança no sistema de fogos de artifício, que agora está sob responsabilidade da Liesge; melhorias na ampliação do sistema de som; reforço na segurança privada; e novo acesso ao Setor K.