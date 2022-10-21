Leilão no ES tem ofertas de veículos de R$ 3 mil a R$ 134 mil

Uma moto com lance inicial de R$ 3 mil a um caminhão avaliado em R$ 134 mil: há ofertas para todos os bolsos no leilão on-line que o Sesc-ES vai promover na semana que vem. A sessão pública recebe propostas até o dia 25 deste mês, às 10h, e será realizada exclusivamente pela internet por meio do site www.vixleiloes.com.br
.
No total, são 16 veículos que vão a pregão. Entre as oportunidades, é possível oferecer lances iniciais de R$ 109,6 mil para arrematar uma Land Rover Discovery; de R$ 28,4 mil para um Fiat Doblò ou de R$ 36,5 mil para um Furgão Ford.
Para oferecer lance a um dos lotes, o interessado deverá fazer um cadastro prévio no site da Vix Leilões
, no qual também estão disponibilizadas imagens dos itens à venda. Depois do pagamento e liberação do veículo, o arrematante tem 10 dias para retirar os bens.
Quem quiser conhecer os itens que serão leiloados deve comparecer hoje (21) ou segunda-feira (24), no Centro Esportivo do Sesc Espírito Santo, localizado em Vila Velha
. O endereço é Rua José Eugênio, nº 30, bairro Nossa Senhora da Penha. A visita deve ser agendada com a gerência da unidade pelo telefone: (27) 3311-2861.