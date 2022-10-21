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Leonel Ximenes

Leilão no ES tem ofertas de veículos de R$ 3 mil a R$ 134 mil

Ofertas de lances poderão ser feitas na terça-feira (25) pela internet

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 02:11

Públicado em 

21 out 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Caminhão Mercedes-Benz, ano 2011, que tem lance inicial de R$ 134,1 mil
Caminhão Mercedes-Benz, ano 2011, que tem lance inicial de R$ 134,1 mil Crédito: Vix Leilões
Uma moto com lance inicial de R$ 3 mil a um caminhão avaliado em R$ 134 mil: há ofertas para todos os bolsos no leilão on-line que o Sesc-ES vai promover na semana que vem. A sessão pública recebe propostas até o dia 25 deste mês, às 10h, e será realizada exclusivamente pela internet por meio do site www.vixleiloes.com.br.
No total, são 16 veículos que vão a pregão. Entre as oportunidades, é possível oferecer lances iniciais de R$ 109,6 mil para arrematar uma Land Rover Discovery; de R$ 28,4 mil para um Fiat Doblò ou de R$ 36,5 mil para um Furgão Ford.

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Para oferecer lance a um dos lotes, o interessado deverá fazer um cadastro prévio no site da Vix Leilões, no qual também estão disponibilizadas imagens dos itens à venda. Depois do pagamento e liberação do veículo, o arrematante tem 10 dias para retirar os bens.
Quem quiser conhecer os itens que serão leiloados deve comparecer hoje (21) ou segunda-feira (24), no Centro Esportivo do Sesc Espírito Santo, localizado em Vila Velha. O endereço é Rua José Eugênio, nº 30, bairro Nossa Senhora da Penha. A visita deve ser agendada com a gerência da unidade pelo telefone: (27) 3311-2861.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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