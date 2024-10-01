Luís Felipe vai se submeter ao teste anual da Royal Academy of Dance com outros 41 alunos Crédito: Divulgação

É com os movimentos suaves do balé que um jovem morador do Morro do Romão, em Vitória , tenta superar a odiosa agressividade do preconceito racial, social e cultural de parte da sociedade.

Movido a sonhos, Luís Felipe Machado, de 18 anos, está em contagem regressiva para romper mais uma barreira na sua vida e ser bailarino profissional com o selo da prestigiada Royal Academy of Dance (RAD), de Londres, na Inglaterra.

Mas para que esse objetivo seja alcançado, o jovem dançarino terá que participar do exame anual da academia inglesa, de sexta (4) a domingo (6), na Escola Pimenta Dance, em Jardim da Penha , em Vitória.

Junto com Luís Felipe vão se submeter ao teste anual da RAD outros 41 alunos, com idade entre 5 e 32 anos. Um examinador da Royal Academy of Dance, o italiano Daniele Parlapiano, chega ao Estado nesta semana para avaliar os bailarinos capixabas.

A Pimenta Dance realiza o exame da RAD há 15 anos. Atualmente, é a única escola que aplica o exame anual no Espírito Santo. Quem for aprovado recebe certificação internacional válida em mais de 80 países, incluindo universidades da Europa , EUA e Canadá.

Your browser does not support the audio element. Jovem do Romão faz teste internacional para ser bailarino profissional

ACADEMIA INGLESA TEM 104 ANOS

A Royal Academy of Dance tem 104 anos e é a maior instituição de ensino de dança e de exames de balé clássico do mundo. Seu acervo didático inclui livros, músicas e vídeos, que foram elaborados por uma equipe multidisciplinar levando em conta diversos fatores além da técnica, como a saúde, a parte artística e as danças a caráter. As inscrições para este exame internacional contabilizaram mais de 6 mil participantes do Brasil e mais de 250 mil no mundo.

Os exames são projetados para motivar e incentivar os alunos de todas as idades e níveis de habilidade, através de um sistema de avaliação de progresso e de realização.