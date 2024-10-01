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Leonel Ximenes

Jovem do Romão faz teste internacional para ser bailarino profissional

Se for aprovado, dançarino receberá certificação válida em mais de 80 países, incluindo universidades da Europa, EUA e Canadá

Públicado em 

01 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Junto com Luís Felipe vão se submeter ao teste anual da Royal Academy of Dance outros 41 alunos
Luís Felipe vai se submeter ao teste anual da Royal Academy of Dance  com outros 41 alunos Crédito: Divulgação
É com os movimentos suaves do balé que um jovem morador do Morro do Romão, em Vitória, tenta superar a odiosa agressividade do preconceito racial, social e cultural de parte da sociedade.
Movido a sonhos, Luís Felipe Machado, de 18 anos, está em contagem regressiva para romper mais uma barreira na sua vida e ser bailarino profissional com o selo da prestigiada Royal Academy of Dance (RAD), de Londres, na Inglaterra.
Mas para que esse objetivo seja alcançado, o jovem dançarino terá que participar do exame anual da academia inglesa, de sexta (4) a domingo (6), na Escola Pimenta Dance, em Jardim da Penha, em Vitória.
Junto com Luís Felipe vão se submeter ao teste anual da RAD outros 41 alunos, com idade entre 5 e 32 anos. Um examinador da Royal Academy of Dance, o italiano Daniele Parlapiano, chega ao Estado nesta semana para avaliar os bailarinos capixabas.
A Pimenta Dance realiza o exame da RAD há 15 anos. Atualmente, é a única escola que aplica o exame anual no Espírito Santo. Quem for aprovado recebe certificação internacional válida em mais de 80 países, incluindo universidades da Europa, EUA e Canadá.
Jovem do Romão faz teste internacional para ser bailarino profissional

ACADEMIA INGLESA TEM 104 ANOS

A Royal Academy of Dance tem 104 anos e é a maior instituição de ensino de dança e de exames de balé clássico do mundo. Seu acervo didático inclui livros, músicas e vídeos, que foram elaborados por uma equipe multidisciplinar levando em conta diversos fatores além da técnica, como a saúde, a parte artística e as danças a caráter. As inscrições para este exame internacional contabilizaram mais de 6 mil participantes do Brasil e mais de 250 mil no mundo.
Os exames são projetados para motivar e incentivar os alunos de todas as idades e níveis de habilidade, através de um sistema de avaliação de progresso e de realização.
A grade curricular da RAD contempla do Pre-School (desenvolve a psicomotricidade e a imaginação de crianças a partir de 2 anos de idade, através da ludicidade e o cuidado com o corpo) ao Advanced 2 (formação vocacional) em níveis básico, médio e avançado, seguidos de Solo Seal (exame para solista), Fonteyn International Ballet Competition e a formação de professores.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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