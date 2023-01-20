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Leonel Ximenes

Jornalista vai comandar a Biblioteca Pública do ES

Nomeada pelo governo do Estado, nova diretora também é escritora

Públicado em 

20 jan 2023 às 18:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ana Laura Nahas, a nova gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo
Ana Laura Nahas, a nova gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo Crédito: Redes sociais
A jornalista e escritora Ana Laura Nahas foi nomeada pelo governo do Estado, nesta sexta-feira (20), para assumir a gerência do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo e a direção da Biblioteca Pública (BPES).
Com uma atuação cultural extensa, Ana Laura já foi secretária municipal de Cultura de Vitória, entre 2014 e 2016, participou de inúmeros projetos literários pelo Estado e é autora dos livros de crônicas “Todo Sentimento” e "Quase um Segundo”, além de ter atuado como jornalista em diversos veículos, inclusive em A Gazeta.
O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo (SEBP-ES), com sede na Biblioteca Pública Estadual, faz parte da estrutura da Secretaria da Cultura (Secult-ES) e integra as ações do Sistema Estadual de Cultura.
A missão do sistema é democratizar o acesso à informação, a livros, leituras, literatura e bibliotecas, estimulando e apoiando a formação do indivíduo, ampliando seu campo do saber e da cultura.
"Vamos estreitar o diálogo da Biblioteca com outras ações formativas e de fomento da Secretaria de Estado da Cultura, estimulando tanto a produção local quanto a leitura, por meio de projetos já existentes e de novos projetos", adianta Ana Laura.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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