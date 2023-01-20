Jornalista vai comandar a Biblioteca Pública do ES

A jornalista e escritora Ana Laura Nahas foi nomeada pelo governo do Estado, nesta sexta-feira (20), para assumir a gerência do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo
e a direção da Biblioteca Pública (BPES).
Com uma atuação cultural extensa, Ana Laura já foi secretária municipal de Cultura de Vitória
, entre 2014 e 2016, participou de inúmeros projetos literários pelo Estado e é autora dos livros de crônicas “Todo Sentimento” e "Quase um Segundo”, além de ter atuado como jornalista em diversos veículos, inclusive em A Gazeta
.
O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Espírito Santo (SEBP-ES), com sede na Biblioteca Pública Estadual, faz parte da estrutura da Secretaria da Cultura (Secult-ES
) e integra as ações do Sistema Estadual de Cultura.
A missão do sistema é democratizar o acesso à informação, a livros, leituras, literatura e bibliotecas, estimulando e apoiando a formação do indivíduo, ampliando seu campo do saber e da cultura.
"Vamos estreitar o diálogo da Biblioteca com outras ações formativas e de fomento da Secretaria de Estado da Cultura, estimulando tanto a produção local quanto a leitura, por meio de projetos já existentes e de novos projetos", adianta Ana Laura.