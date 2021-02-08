Jornalista da Globo nos EUA se diverte com sanduíche feito no ES

O que o jornalista brasileiro Guga Chacra, de origem libanesa e que mora em Nova York (EUA
), tem a ver com o Espírito Santo? A resposta está em se divertir com um sanduíche feito por um dono de um serviço delivery capixaba de Vila Velha
.
Correspondente internacional da TV Globo e da GloboNews, o jornalista postou no Twitter, com muito bom humor, o sanduba “Cabelo do Guga Chacra”, preparado pelo Alcides.
E ele ainda fez piada sobre o Palmeiras
: “A versão com Mundial tem espinafre em homenagem ao alviverde em 1951”.
E o que teria esse sanduba em homenagem ao brasileiro radicado na cidade americana? Os ingredientes são sobrecoxa defumada, carne caseira, maionese de chimichurri, bacon, cebola e molho barbecue.
Certamente uma mistura com muito sabor, mas meio caótica - como a cabeleira do Guga Chacra.