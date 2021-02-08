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Leonel Ximenes

Jornalista da Globo nos EUA se diverte com sanduíche feito no ES

Guga comparou a guloseima, feita em uma lanchonete delivery de Vila Velha, ao seu cabelo caótico

Públicado em 

08 fev 2021 às 15:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem bem-humorada do Guga Chacra no Twitter
A postagem bem-humorada do Guga Chacra no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter
O que o jornalista brasileiro Guga Chacra, de origem libanesa e que mora em Nova York (EUA), tem a ver com o Espírito Santo? A resposta está em se divertir com um sanduíche feito por um dono de um serviço delivery capixaba de Vila Velha.
Correspondente internacional da TV Globo e da GloboNews, o jornalista postou no Twitter, com muito bom humor, o sanduba “Cabelo do Guga Chacra”, preparado pelo Alcides.
E ele ainda fez piada sobre o Palmeiras: “A versão com Mundial tem espinafre em homenagem ao alviverde em 1951”.
E o que teria esse sanduba em homenagem ao brasileiro radicado na cidade americana? Os ingredientes são sobrecoxa defumada, carne caseira, maionese de chimichurri, bacon, cebola e molho barbecue.
Certamente uma mistura com muito sabor, mas meio caótica - como a cabeleira do Guga Chacra.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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