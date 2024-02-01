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Leonel Ximenes

Ilusionista dará boas-vindas a servidores públicos em cidade do ES

Segundo a prefeitura, será um palestra motivacional de começo de ano para os seus funcionários

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 16:36

Públicado em 

01 fev 2024 às 16:36
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Kadu Ilusionista em uma palestra motivacional, sua especialidade
Kadu Ilusionista em uma palestra motivacional, sua especialidade Crédito: Facebook
Os servidores da Prefeitura de Santa Teresa vão participar de uma palestra motivacional de boas-vindas de 2024 com um mágico ilusionista. Kadu Ilusionista, o nome do palestrante, vai falar sobre “Não existe mágica, existem processos que geram resultados mágicos”, na próxima terça-feira (6), no auditório do Senac local.
São esperados até 500 servidores, em dois turnos de palestra. Kadu ilusionista, que é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, vai receber um total de R$ 10,8 mil pelas duas apresentações, segundo a secretária municipal de Administração e Recursos Humanos, Maria José Foeger.
O evento motivacional, de acordo com a prefeitura, é realizado todo início do ano e tem como objetivo integrar e desejar boas-vindas aos servidores públicos municipais da cidade da região serrana do ES.
A prefeitura teresense apresenta o palestrante como “um ilusionista reconhecido nacionalmente por suas incríveis habilidades na mágica e no ilusionismo”, com “capacidade de transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado e de narrativa envolvente”.
“Kadu é um dos poucos artistas no mundo que combinam tecnologia com efeitos de ilusionismo mental, ele utiliza sua arte para reter a audiência, com um mix de ilusões, humor, tecnologia e áudio visual para conectar, emocionar e impactar pessoas”, descreve a Prefeitura de Santa Teresa, em seu site.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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