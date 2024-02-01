Ilusionista dará boas-vindas a servidores públicos em cidade do ES

Os servidores da Prefeitura de Santa Teresa
vão participar de uma palestra motivacional de boas-vindas de 2024 com um mágico ilusionista. Kadu Ilusionista, o nome do palestrante, vai falar sobre “Não existe mágica, existem processos que geram resultados mágicos”, na próxima terça-feira (6), no auditório do Senac local.
São esperados até 500 servidores, em dois turnos de palestra. Kadu ilusionista, que é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, vai receber um total de R$ 10,8 mil pelas duas apresentações, segundo a secretária municipal de Administração e Recursos Humanos, Maria José Foeger.
O evento motivacional, de acordo com a prefeitura, é realizado todo início do ano e tem como objetivo integrar e desejar boas-vindas aos servidores públicos municipais da cidade da região serrana
do ES.
A prefeitura teresense apresenta o palestrante como “um ilusionista reconhecido nacionalmente por suas incríveis habilidades na mágica e no ilusionismo”, com “capacidade de transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado e de narrativa envolvente”.
“Kadu é um dos poucos artistas no mundo que combinam tecnologia com efeitos de ilusionismo mental, ele utiliza sua arte para reter a audiência, com um mix de ilusões, humor, tecnologia e áudio visual para conectar, emocionar e impactar pessoas”, descreve a Prefeitura de Santa Teresa, em seu site.