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Leonel Ximenes

Igreja histórica no ES transmite canto gregoriano para os visitantes

Trilha sonora da igrejinha do Rosário, em Vila Velha, está disponível também no Spotify

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

21 fev 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

As visitas à igreja do Rosário podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
As visitas à igreja do Rosário podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h Crédito: Alessandro Reis
Conhecidos como as “janelas da alma” pelos poetas, os olhos são essenciais para apreciar as belezas do mundo, incluindo, claro, as da Igreja do Rosário, na Prainha. Mas outro recurso sensorial também está sendo utilizado para cativar ainda mais os visitantes da igreja mais antiga do ES e uma das mais antigas do país: a audição.
Sim, agora quem visita a igrejinha histórica de Vila Velha tem a oportunidade de ouvir o canto gregoriano, que é transmitido pelo sistema de som do templo. Aliás, não precisa nem ir à igreja para ouvir a trilha sonora milenar da Igreja Católica: todas as músicas que ecoam na Nossa Senhora do Rosário também estão disponíveis no perfil da Prefeitura de Vila Velha no Spotify.
No total, são 3 horas e 56 minutos de música. É só clicar na playlist e ter uma profunda experiência de espiritualidade: https://open.spotify.com/playlist/2wSP1zjbyx2NzC4CfIpb9O?si=VSozPc7OQ2OnaffgqWG_zQ&utm_source=copy-link .
De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, o objetivo é criar um ambiente onde diversos sentidos são aguçados: “Estamos proporcionando, através da imersão sonora, um tipo de lembrança emotiva do elemento essencial do Sítio Histórico da Prainha por meio da música, que pode ser acessada a qualquer instante, em casa ou onde a pessoa estiver”.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, que voltou a oferecer visitas guiadas no último dia 27, foi a primeira a ser construída no Espírito Santo, tornando-se um marco da colonização capixaba. Ela é um importante ponto turístico e reúne história, religiosidade e arte. As visitas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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