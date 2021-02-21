Igreja histórica no ES transmite canto gregoriano para os visitantes

Conhecidos como as “janelas da alma” pelos poetas, os olhos são essenciais para apreciar as belezas do mundo, incluindo, claro, as da Igreja do Rosário, na Prainha. Mas outro recurso sensorial também está sendo utilizado para cativar ainda mais os visitantes da igreja mais antiga do ES e uma das mais antigas do país: a audição.
Sim, agora quem visita a igrejinha histórica de Vila Velha
tem a oportunidade de ouvir o canto gregoriano, que é transmitido pelo sistema de som do templo. Aliás, não precisa nem ir à igreja para ouvir a trilha sonora milenar da Igreja Católica: todas as músicas que ecoam na Nossa Senhora do Rosário também estão disponíveis no perfil da Prefeitura de Vila Velha no Spotify.
De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior, o objetivo é criar um ambiente onde diversos sentidos são aguçados: “Estamos proporcionando, através da imersão sonora, um tipo de lembrança emotiva do elemento essencial do Sítio Histórico da Prainha por meio da música, que pode ser acessada a qualquer instante, em casa ou onde a pessoa estiver”.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, que voltou a oferecer visitas guiadas no último dia 27
, foi a primeira a ser construída no Espírito Santo, tornando-se um marco da colonização capixaba. Ela é um importante ponto turístico e reúne história, religiosidade e arte. As visitas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.