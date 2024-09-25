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Leonel Ximenes

Homem ou mulher: quem está mais endividado no ES?

Conta no vermelho: os vilões que levam o consumidor capixaba a se endividar mais

Públicado em 

25 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Programa Desenrola Brasil, dinheiro, dívida, crédito
O valor médio da dívida por inadimplente do ES é de R$ 5.355,16 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
O valor médio da dívida por inadimplente do Espírito Santo é de R$ 5.355,16. Segundo dados do Serasa referentes a agosto, as dívidas se distribuem principalmente entre bancos e cartões de crédito (26,72%); contas básicas, como água, luz e gás (21,70%), e instituições financeiras (18,95%).
A boa notícia é que o principal indicador de inadimplência do Brasil voltou a registrar queda, reforçando a tendência de baixo do ano, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa.
Mesmo com 72,4 milhões de inadimplentes, o mês de agosto registra a terceira menor marca do ano em número de endividados, retomando ao patamar de janeiro e fevereiro. A queda em agosto representa menos 200 mil nomes no cadastro de negativação do país
No Espírito Santo, o movimento também é de queda. O Estado registrou a diminuição de 1.757 nomes negativados totalizando um montante de 1.269.489 inadimplentes no mês passado. No período, houve a redução de 10.545 dívidas, resultando em um acumulado de 4.703.801 débitos.
O público endividado é dividido entre 50,5% mulheres e 49,5% homens, especialmente nas faixas etárias: entre 41 e 60 anos (34,7%), entre 26 e 40 anos (34,7%) e acima de 60 anos (18,3%). Os endividados até 25 anos representam 12,2%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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