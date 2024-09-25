Homem ou mulher: quem está mais endividado no ES?

O valor médio da dívida por inadimplente do ES é de R$ 5.355,16 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O valor médio da dívida por inadimplente do Espírito Santo é de R$ 5.355,16. Segundo dados do Serasa referentes a agosto, as dívidas se distribuem principalmente entre bancos e cartões de crédito (26,72%); contas básicas, como água, luz e gás (21,70%), e instituições financeiras (18,95%).

A boa notícia é que o principal indicador de inadimplência do Brasil voltou a registrar queda, reforçando a tendência de baixo do ano, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa.

Mesmo com 72,4 milhões de inadimplentes, o mês de agosto registra a terceira menor marca do ano em número de endividados, retomando ao patamar de janeiro e fevereiro. A queda em agosto representa menos 200 mil nomes no cadastro de negativação do país

No Espírito Santo, o movimento também é de queda. O Estado registrou a diminuição de 1.757 nomes negativados totalizando um montante de 1.269.489 inadimplentes no mês passado. No período, houve a redução de 10.545 dívidas, resultando em um acumulado de 4.703.801 débitos.