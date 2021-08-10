Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Homem deixa cair pacote de maconha quando entrava no fórum no ES

Denunciado pelo Ministério Público Estadual, visitante admitiu que a droga era para seu uso pessoal

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 18:08

Públicado em 

10 ago 2021 às 18:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maconha em pleno Fórum? Sim, aconteceu em Vitória
Maconha em pleno Fórum? Sim, aconteceu em Vitória Crédito: Amarildo
Um morador de Vila Velha, de 22 anos de idade, está na mira do Ministério Público Estadual (MPES). É que o homem, vejam só, deixou cair um pacote de maconha no exato momento em que passava pelo detector de metais na entrada do Fórum de Vitória.
O MPES apresentou denúncia contra o acusado pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal).
É que no dia 12 de julho de 2021, o distraído, ao retirar seus pertences para passar pelo detector de metais do Fórum de Vitória, deixou cair um pacote de substância muito parecida com a maconha. Em seguida, o visitante confirmou a uma policial militar que a droga realmente era sua e para consumo pessoal.
O artigo 28 da Lei 11.343/06 diz o seguinte: “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo".

Veja Também

Chef capixaba lança livro com receitas à base de maconha

Condutor é preso com 251kg de maconha em banco e porta-malas de carro no ES

Adolescente é detido com 70kg de maconha dentro de casa na Serra

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Justiça MPES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado
Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados